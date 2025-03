Thimothy Lefevere opent pop-uprestaurant in Laarne

Drie boezemvrienden hebben in het Oost-Vlaamse Laarne een pop-uprestaurant geopend in de voormalige brouwerij Walrave. Alle gerechten zijn er om te delen. Simon De Smet (27) uit Laarne, Thimothy Lefevere (28) uit Izegem en Jonathan Vanden Bogaerde (29) uit Oostnieuwkerke zijn de drie drijvende krachten achter Fiston. “Vol-au-vent en spaghetti staan bij ons niet op de kaart”, zegt Simon. “Die kan je overal eten, wij willen het anders aanpakken. We willen onszelf uitdagen met betaalbare kwaliteit.”

“Wij presenteren een niet-alledaagse menukaart”, gaat Thimothy verder. “Hier serveren wij bijvoorbeeld kroketjes van Gentse kop met gepekeld mosterzaad en senap, een zoete Zweedse mosterd. Een andere topper is pan cristal, een krokant Spaans broodje met gekaramelliseerde ui, zwarte truffel, Italiaanse kaas, rucola en truffelmayonaise. En we moeten zeggen dat onze unieke locatie en gerechten echt wel gesmaakt worden bij het publiek, want we zijn nu 14 dagen open en al veel shifts zijn zelfs tijdens de week volzet. We hebben het gevoel dat Laarne en de regio dit concept nodig hadden.”

Opvallend is dat alles heel relaxed gebeurt in het restaurant. Zelfs koks Simon en Thimothy maken tijdens hun dienst tijd voor een babbel met hun klanten. “We willen niet van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gestresseerd rondlopen. We willen dat onze klanten zich amuseren, en dat willen we zelf ook.”

Pop-upconcept

Fiston gaat normaliter al op 25 april weer dicht, een bewuste keuze van de drie vrienden. “Als je een pand koopt, zit je daar aan vast en dat wilden we niet. Maar ons verhaal gaat zeker niet stoppen. Het is de bedoeling om deze zomer op een andere locatie het restaurant opnieuw te openen, in open lucht bijvoorbeeld, met hetzelfde concept”, zegt Thimothy. “Eerst focussen we ons op Fiston hier in Laarne zodat we in de wijde regio een goeie naam opbouwen.”

(SBR)

Reserveren kan via 0488 09 35 26 of via mail naar hello@fistoncatering.be.