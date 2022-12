Thierry en Vanessa openen met Leo’s Foodbar ‘grab-and-go supermarkt’ voor fijnproevers in De Haan: “Dit concept ontbrak hier nog”

Vorige week opende aan het Leopoldplein in De Haan Leo’s Foodbar de deuren. Uitbaters zijn Thierry Van Rijswijck en Vanessa Joye, die vijf jaar geleden de Paname nieuw leven inbliezen op de Zeedijk. “Een goed takeaway-adresje waar je het hele jaar door terechtkan voor een lekkere en gezonde snelle hap: het ontbrak hier nog”, klinkt het.

Leo’s Foodbar gaat mee met de ‘grab-and-go’ trend: het is een soort minisupermarkt voor mensen die weinig tijd hebben of op weg zijn naar huis. Naast kant-en-klare takeaway gerechten kan je er terecht voor à la minute belegde broodjes, wraps en poké bowls, of gewoon voor een goeie kop coffee to go. “Het pand was reeds onze eigendom en toen het recent weer vrijkwam, besloten we er zelf een takeaway van te maken. Onze gemeente heeft op culinair vlak heel wat te bieden, maar de meeneemmogelijkheden zijn hier eerder beperkt. Zeker in de wintermaanden, wanneer veel horecazaken gesloten zijn”, aldus Thierry en Vanessa.

Vintage jasje

Het interieur werd volledig opgefrist en in een hip nieuw vintage jasje gestoken. Net zoals de Paname, zal Leo’s Foodbar zomer én winter geopend zijn. “De gerechten uit de Paname zullen hier ook terugkeren, maar Leo’s Foodbar is puur takeaway. We hebben zowel Vlaamse klassiekers als een uitgebreide keuze visgerechten op de kaart staan, dagverse slaatjes en soepen, artisanale kaas- en garnaalkroketjes… De locatie is echt ideaal voor een takeaway formule: in de zomermaanden is hier veel passage richting strand.” Een foodtruck doet momenteel dienst als buitenbar op het terras. Dat zal ook in de zomermaanden het geval zijn. “De bedoeling is om met Leo’s Foodbar het Leopoldplein opnieuw wat meer te laten bruisen, en dat het jaar rond”, klinkt het. Leo’s Foodbar is gelegen op het Leopoldplein 5 in De Haan.

(WK)