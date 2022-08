Thibo (21) blaast café ’t Klokkenhof nieuw leven in

Met Thibo Delsoir uit Waregem heeft café ’t Klokkenhof in Desselgem eindelijk opnieuw een uitbater. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de horecaman al heel wat ervaring. “De overname komt misschien wat vroeg, maar ik kon de kans niet laten liggen.”

Komende zaterdag opent het gekende café ’t Klokkenhof langs de Zilverbergstraat in Desselgem opnieuw de deuren. Voortaan vind je er Thibo Delsoir achter de tapkranen. “Ik was nog maar een paar maanden aan de slag in de golfclub van Oudenaarde toen ik deze kans zag passeren. Na even twijfelen heb ik besloten om ervoor te gaan. Het was sowieso het plan om zelf ooit een horecazaak te starten, maar dit aanbod kwam snel. Toch wil ik ervoor gaan”, vertelt de 21-jarige, die ook ervaring opdeed bij de feestlocatie Salons Cortina in Wevelgem.

Opfrisbeurt

De voorbije weken nam Thibo de tijd om ’t Klokkenhof een opfrisbeurt te geven. Dat was nodig, want door het woelig parcours van eigenaars was de tijd wat blijven stilstaan in het café. “Ik ben twee weken constant bezig geweest om alles leeg te maken, op te ruimen en te schilderen”, vertelt Thibo, die de uitbating van het café alleen zal verzorgen. “Maar wel met de hulp van jobstudenten en flexi’s. En mijn moeder wil in de keuken bijspringen”, klinkt het. In het café is plaats voor 40 mensen, op het vernieuwde terras zijn er evenveel plekjes. Thibo wil van ’t Klokkenhof dé plek voor aperitief en tapas maken. “Iedereen is hier welkom, van mijn vrienden tot mijn oma, bij wijze van spreken”, vertelt Thibo, die een uitgebreide kaart klaarstoomde. Daarop staan klassiekers zoals croques en pizza, maar ook bruschetta’s, nachos en andere hapjes. Vanaf zaterdag zal het café zeven op zeven open zijn. Van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot middernacht, op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11 uur. “Eerst wil ik afwachten hoe de zaken gaan, en daarna zal ik wellicht een vaste sluitingsdag kiezen”, zegt Thibo, die volgend weekend een officiële opening plant. (PNW)