Thibaut Cloet baat winterbar uit op Ieperse kerstmarkt: “Barski is een project voor meerdere jaren”

Samen met zijn schoonbroer Jonas Verfaillie baat Thibaut Cloet vijf weken lang de winterbar Barski op de Ieperse kerstmarkt uit. Ook al heeft Thibaut wel een beetje ervaring in de horeca, het blijft een groot avontuur voor de 32-jarige energietechnicus en ex-voetballer.

Vrijdag 1 december wordt het startschot gegeven van Kerst in Ieper. Op de vernieuwde kerstmarkt staan drie grote almhutten, waarvan er een wordt uitgebaat door schoonbroers Jonas Verfaillie en Thibaut Cloet. Al is het voor die laatste nog een sprong in het onbekende. “Omdat mijn schoonbroer zich al vele jaren engageert voor de kerstmarkt kreeg hij de kans om dit jaar zo’n grote almhut uit te baten. Hij heeft dan aan mij gevraagd of ik zag zitten om mee te stappen in dat verhaal”, vertelt Thibaut. “Ik heb toegezegd, al heb ik niet veel tijd. Als zelfstandige heb ik het ook druk met mijn eigen bedrijfje dat allerlei technieken voor energieprojecten doet.”

Heb je dan geen ervaring in de horeca?

“Toch wel. Mijn vader had tien jaar een café in Krombeke, ‘t Hof van Vlaanderen. Daar heb ik veel meegeholpen achter de toog. Op zaterdag 9 december organiseren we trouwens het evenement Barski goes Het Hof van Vlaanderen, waarbij mijn vader achter de toog en achter de draaitafels zal staan. Het is de bedoeling om op die manier zijn café voor één avond te doen herleven.”

Heb je getwijfeld om mee op de kar te springen?

“Nee. Ik ben wel een persoon die graag in de ambiance zit. Toen Jonas de voorbije jaren zijn chaletje Wuppe’s Place uitbaatte heb ik vaak aan de andere kant van de toog gestaan. Bovendien hebben we nu het voordeel dat we binnen zitten. We vullen elkaar ook goed aan. Jonas is vooral goed in van alles regelen met artiesten en leveranciers, terwijl ik eerder technisch onderlegd ben.”

Voor welk concept kozen jullie?

“We hebben lang gezocht achter een goeie naam, maar plots kwam ik op het idee om de lettergrepen van skibar om te wisselen. Op woensdag en donderdag werken we met catering. Zo zijn er negen avonden die zo goed als allemaal uitverkocht zijn. We hebben een capaciteit van circa zestig eters. Dat komt toch op ongeveer 500 mensen die we van eten zullen voorzien. ’s Avonds is het de bedoeling dat we de tafels aan de kant schuiven en een après-skifeestje bouwen. Tijdens de week zijn we open tot middernacht en in het weekend tot 2 uur. Vandaar ons logo van een rendier met een bier in zijn handen en de skilatten erachter. Een sprekend beeld, vind ik zelf.”

Het logo is onder andere gefreesd in de toog. Dat doet vermoeden dat het geen eenmalig project is?

“Nee, zeker niet. We hebben ferm geïnvesteerd. De toog en tafels hebben we speciaal laten maken. Het is dus een project voor meerdere jaren. We zijn er al sinds de zomer mee bezig. Alles uittekenen, plannen, een website lanceren… We willen dat het meteen goed zit, zodat de mensen ook de komende jaren terugkeren.”

“Nu nog hopen dat de regen wegblijft en het gewoon gezellig koud wordt”

Deze week was het nog alle hens aan dek om alles af te krijgen.

“We zijn inderdaad ferm bezig geweest. Maandag was het 2 uur ’s nachts toen dat ik thuis was en dinsdagavond was het ongeveer even laat. Dankzij de vele helpende handen van vrienden komt het wel goed. We hebben er alle vertrouwen in dat het van een leien dakje zal lopen.”

Wat vind je van het concept van de kerstmarkt?

“Veel beter dan vorig jaar. Er is weer een ijspiste en er wordt echt een dorp gecreëerd, vol met verlichting. Het wordt heel gezellig. Nu nog hopen dat de regen wegblijft en het gewoon gezellig koud wordt. Als het regent, heb je ook niet veel zin om buiten te komen. Al heb je hier wel het voordeel dat je binnen kan zitten. We willen het stadsbestuur bedanken voor de kans die we krijgen. We voelen ons vereerd en willen hen zeker niet teleurstellen.”

Zijn jullie open tijdens de feestdagen?

“We zijn iedere dag open, maar op kerstavond en oudejaarsavond sluiten we om 17 uur. We wilden eerst iets organiseren in de kersthut met oudejaarsavond, maar we kregen pas op 22 november groen licht om open te blijven tot 3 uur in plaats van middernacht. Het was onbegonnen werk om dan nog een cateraar en dj te vinden. Iedereen heeft ondertussen ook al plannen gemaakt. Dan is het misschien verstandiger om daarmee te wachten tot volgend jaar.”

Je werd geboren in Ieper, maar woont sinds vier jaar in Elverdinge. Voel je je al Ieperling?

“Ik amuseer me wel in Ieper. We wonen in een rustige wijk met veel jonge gasten. In die zin is dat wel leuk. Maar het is vooral veel werken op dit moment. We zijn niet veel thuis. Mijn gezin heeft momenteel niet veel aan mij. Ik zie hen amper. Maar na regen komt zonneschijn. Nu is het even alle focus op de hut. Het is niet aan 100 procent draaien, maar aan 150 procent.”