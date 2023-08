Thi Thu Lan brengt Vietnam naar Kortrijk: “Een eerlijke en pure keuken waarbij delen centraal staat”

Sinds vorige week maandag kan je in de Wijngaardstraat, in het gewezen pand van Pand 44, de Vietnamese keuken ontdekken van Thi Thu Lan. Tara Thi Coopman (26) en Hartwich Claus (39) serveren verse bouillons, Oosterse maaltijdsoepen en allerlei Vietnamese delicatessen. “Net zoals in mijn cultuur wil ik de gezellige sfeer van volle tafels zien waarbij gerechten worden gedeeld.”

Tara werd als baby geadopteerd, Thi Thu Lan is haar Vietnamese naam en betekent ‘meisje’ (thi), ‘herfst’ (thu) en orchidee (lan). De bloem is het logo van haar zaak. De ervaren Tara is een bekend gezicht in de Kortrijkse horeca. “Ik begon als jobstudent in César op de Grote Markt, vervolgens werkte ik onder een vast contract bij Maddox, Den Herder en Fonteintje. Ik deed altijd de zaal en hielp af en toe mee in de keuken. Gaandeweg kwam de kriebel om zelf iets te starten. Het idee begon al een paar jaar te dagen. Ik wou mijn eigen concept uitwerken en mijn eigen baas zijn. Toen was er de opportuniteit om dit pand over te nemen. Het interieur gaf de doorslag.” Veel is er dus binnen niet veranderd in vergelijking met Pand 44, al oogt het wat meer open en licht. “De twee wanden vooraan zijn lichter geschilderd voor een frisse uitstraling. Daarnaast kozen we opnieuw voor een open terras zonder houtelementen om aan weerszijden zicht te hebben op de Wijngaardstraat.”

Het gezellig samenzijn, rond een tafel vol met eten en een goed glas, dat wil ik in Kortrijk introduceren – zaakvoerder Tara Coopman

De eerlijke en pure keuken van Thi Thu Lan draait om Vietnamese maaltijdsoepen. “We hebben bouillons met rund, kip, vis of groenten. ’s Avonds zetten we vooral in op sharing menu’s. De bouillon wordt gereserveerd met verschillende Vietnamese specialiteiten zoals nems en opgevulde kroepoek. ’s Middags serveren we een daglunch, vandaag was dat bijvoorbeeld kip in kokosmelk met zoete puntpaprika en rijst.” Haar partner Hartwich stapt mee in het avontuur van Tara en leerde dankzij haar de Oosterse keuken ontdekken. “Ik vind het een fantastisch concept en wil mijn vrouw daar ten volle in steunen.” Tara legt uit dat in Vietnam de maaltijd het belangrijkste moment van de dag is. “Het gezellig samenzijn, rond een tafel vol met eten en een goed glas, dat wil ik in Kortrijk introduceren. We nodigen mensen zonder grote compagnie ook uit om aan onze bar te eten, zo leer je nieuwe mensen kennen. In mijn cultuur verwijzen we naar ‘tea and talk’. Ons welkomstdrankje is altijd thee, dat zal ik ook aanbieden bij Thi Thu Lan.” Binnen zijn er een 35-tal zitplaatsen, buiten 20. “Ik wil vooral mijn grootmoeder mémé Roos bedanken, dankzij haar sta ik hier. Ze heeft me altijd gesteund en is me destijds samen met mijn adoptievader komen halen in Vietnam. De foto’s in het interieur zijn trouwens door haar genomen.”

Thi Thu Lan is open van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur, zaterdag tot 22 uur. Op zondag is de horecazaak gesloten.