The Roof in Kortrijk opent als eerste zomerbar van het seizoen

The Roof, boven Bowling Pottelberg in Kortrijk, geeft zaterdag 29 april om 17 uur de aftrap van het zomerbarseizoen met Tim Grand en dj M-aximm. “Iedereen is welkom voor een gezellige avond met heerlijke drankjes, burgers, foodsharing en goede muziek.” Maandag 1 mei volgt Bar Botaniek op Evolis Bedrijvenpark. Het is nog afwachten of en wanneer Azuro aan de Pottelbergsite een zomerpop-upbar zal openen.

“The Roof is meer dan enkel een buitenterras voor de bowling, maar het wordt een echte zomerbar. Ook op minder mooie dagen kan je genieten van lounge- en summervibes. Het is deels overdekt met een stretchtent van 12 op 15 meter wat onze zomerbar uniek maakt”, zegt eigenaar Catherine Despriet (45).

Ze riep de hulp in van Robbe Ghesquire (26) en Daan Torbeyns (35) die al jaren in de horeca staan. Koen Seynaeve (60), die reeds instaat voor de uitbating van Bowling Pottelberg, neemt ook de uitbating van The Roof voor zich.

Iets aparts

Het viertal dacht samen het concept van de zomerbar uit. “Met de extra mankracht blazen we The Roof weer wat leven in en maken we er iets aparts van, met live dj’s op vrijdag en zaterdag, thema-avonden en de mogelijkheid om het terras te huren voor privéevenementen”, zegt Catherine. “Het is de bedoeling dat we ook met lokale dj’s werken en we geven graag nieuwe gezichten de kans om hier een set te draaien. Op de kaart staan een achttal cocktails, twee mocktails en alcoholvrije bieren en gin. We bieden verschillende soorten tapas aan, maar ook homemade burgers zodat mensen na hun aperitief hier kunnen blijven eten”, aldus Daan. “Daarnaast kunnen mensen ook op het terras genieten van onze stonegrill formules”, vult Koen aan.

De locatie van de zomerbar is tevens interessant voor jonge gezinnen want naast Bowling Pottelberg is Catherine ook eigenaar van indoorpretpark Woopahoo, trampolinepark Jump en VR Base. “Zo kunnen ouders op het gemak genieten van een glaasje terwijl de kinderen zich wat verderop amuseren.”

The Roof heeft 150 zitplaatsen en is makkelijk bereikbaar via de R8. De ruime parking op de Pottelbergsite is gratis. The Roof volgt de openingsuren van de bowling en is dus zeven dagen op zeven open van 14 tot 23 uur. Zondag vanaf 11 uur. Op vrijdag en zaterdag blijft de zomerbar open tot 2 uur.