The Noodle Bar in Roeselare verhuist: “Kijken uit naar nieuw hoofdstuk”

Hun buren van frituur Poater en Pitta Murat zijn verhuisd of verhuizen binnenkort respectievelijk naar de Zuidstraat en de Rijselstraat, maar ook Sayt en Salima Kasimov van The Noodle Bar hebben nu een nieuw stekje gevonden. The Noodle Bar trekt in februari naar de Albrecht Rodenbachstraat 47. Noodgedwongen, want de stad Roeselare kocht alle panden langs de Patersstraat in het kader van de uitbreiding van het stadhuis.

Sayt en zijn echtgenote, die in Wervik wonen, openden zeven jaar geleden de deuren van hun noedelzaak op de hoek van de Patersstraat en de Botermarkt in Roeselare. Ze groeiden uit tot een vaste waarde op de Botermarkt, al doorzwommen ze heel wat watertjes.

“We hadden onder meer de verhuis van het politiekantoor en de heraanleg van de voetpaden voor de deur, maar die hinder overwonnen we. En net toen we dachten dat alles achter de rug was, kregen we te horen dat de stad de hele rij gebouwen had gekocht om alles plat te gooien”, vertelt Sayt. “Dat was toch even slikken. Zeker omdat we hier eigenlijk een toplocatie hebben.”

Uitbreiding binnentuin

De stad kocht begin 2023 de huizenrij in de Patersstraat voor een bedrag van 825.000 euro. Bedoeling is om in elk geval de middelste gebouwen te slopen, zodat er meer openheid gecreëerd wordt in de smalle Patersstraat en zodat de binnentuin van het stadhuis opengetrokken kan worden. Wat er met de panden op de hoeken zal gebeuren, ligt nog niet helemaal vast. De stad liet van meet af aan weten dat de huurcontracten van bewoners en handelaars op korte termijn gerespecteerd zouden worden. Dat neemt niet weg dat de huurders op zoek moeten naar een nieuwe thuis.

Sayt en Salima bleven echter niet bij de pakken zitten. “We hebben lang gezocht naar een alternatieve locatie, maar eind november zijn we via via bij een handelspand op de hoek van de Albrecht Rodenbachstraat en de Karnemelkstraat terecht gekomen. Een exacte datum kan ik nog niet geven, maar we hopen er in de loop van februari te heropenen. Het is er even ruim als hier, al is er nog wat werk aan. Tot voor kort was er een zaak met fish and chips gevestigd, maar nu is het pand helemaal leeg. Alle keukentoestellen installeren zal tijd vergen. Het worden lange dagen, want terwijl we daar alles klaarstomen gaan we hier ook zo lang mogelijk open blijven.”

Veel pluspunten

Of de nieuwe locatie een verbetering wordt? “Er zijn zeker veel pluspunten. De Munt is niet zo ver, er zijn scholen in de buurt en de Wallenparking is vlakbij. Dat laatste is belangrijk, want sinds er door de werken niet meer geparkeerd kan worden op de Botermarkt passeren er hier ‘s middags minder klanten. Mede daardoor heeft Salima trouwens ook de draad van haar oude job weer opgepikt en werkt ze nu terug in het woon- en zorgcentrum van Wervik.”

Enig minpuntje in de Albrecht Rodenbachstraat is volgens Sayt dat er eenrichtingsverkeer geldt. “Hier kunnen wagens van beide kanten komen, waardoor de zichtbaarheid toch beter is. Uiteindelijk zal de tijd het uitwijzen, maar we proberen de toekomst positief in te zien. We kijken er nu eigenlijk al naar uit om een nieuw hoofdstuk te starten en onze buren van de Nieuwmarkt te leren kennen. We gaan van de nood een deugd maken.” (SV)