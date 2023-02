Thais restaurant in Torhout met de nadruk op afhalen

Vanaf maart heeft Torhout een Thais restaurant. Het zal Happy Chang heten, wat ‘Gelukkige Olifant’ betekent. Het komt in het pand op de hoek van de Oostendestraat met de Werkenstraat, waar tearoom Den Plezanten Hoek teloor is gegaan. De uitbaatster is Mecky (42), de Thaise vrouw van Wim Gunst (48) uit Wijnendale.

Wim en Mecky zijn thuis in de Mosselstraat, waar Mecky al sinds september 2018 met de brede glimlach de B&B Woodside runt, goed voor twee tweepersoonskamers en een familiekamer. Ze droomde van de combinatie met een eigen Thais restaurant en die droom wordt nu werkelijkheid.

Om misverstanden te vermijden: ze blijft ook haar B&B runnen. Vandaar dat het restaurant enkel ’s avonds open zal zijn: telkens van maandag tot en met zondag, behalve op donderdag. Er zijn 27 zitplaatsen en er kan ter plaatse gegeten worden, maar toch zal de klemtoon op afhalen liggen.

Het gat in de markt

Wim werkt al 30 jaar in Lichtervelde bij wat nu Hydro Extrusions heet, maar bij de bevolking nog altijd bekend staat als Remi Claeys Aluminium. Hij is er supervisor.

“Ik werk daar vaak in de weekends en zal in de week dus Mecky kunnen helpen in ons Thais restaurant”, zegt hij. “Dan kan zij zich volledig op de keuken toespitsen en zal ik de klanten bedienen en de afhaalmaaltijden meegeven. Het worden drukke tijden, maar we kijken er beiden heel erg naar uit. In de Torhoutse regio vind je geen Thais restaurant, dus is dit het gat in de markt. De ligging is ideaal: net buiten de strikte stadskern en met veel parkeerplaatsen in de dichte omgeving.”

Pikanter dan Chinese keuken

Mecky is in Mechelen opgegroeid, waar haar ouders een café hadden. Zelf heeft ze een viertal jaar een Thaise afhaal gerund in Aalst. Ze heeft dus ervaring genoeg.

Waarin de Thaise keuken verschilt van de Chinese, zoals die in het Westen geserveerd wordt? “Thais is over het algemeen pikanter, meer spicy”, legt Mecky uit. “We brengen een breder gamma aan smaken. We zullen een vrij grote kaart hebben met kip, varken, rund, scampi’s, noedels en zelfs spaghetti op zijn Thais: met curry. We gebruiken in de Thaise keuken graag curry en vooral kokosmelk in plaats van room. De naam Happy Chang verwijst naar de olifant, die in Thailand een heilig dier is.”

De precieze openingsdatum ligt nog niet vast, maar Wim en Mecky mikken op begin maart. Eerst nog de keuken op punt zetten en een gezellig interieur inrichten.