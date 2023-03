Thais (afhaal)restaurant Happy Chang in Torhout vanaf vrijdag 10 maart open

Het nieuwe Thaise restaurant op de hoek van de Oostendestraat met de Werkenstraat in Torhout gaat op vrijdagavond 10 maart open. Het heet Happy Chang, wat Gelukkige Olifant betekent.

Het wordt gerund door Mecky (42), de Thaise vrouw van Wim Gunst (48) uit Wijnendale, het dorp waar ze bij hun huis in de Mosselstraat sinds september 2018 de B&B Woodside uitbaten.

Eerste Thais restaurant in de regio

Mecky droomde er al langer van om haar B&B te combineren met een Thais restaurant. Om die drukke combinatie haalbaar te houden, zal Happy Chang enkel ‘s avonds open zijn: van maandag tot en met zondag, behalve op donderdag. Er zijn een kleine 30 zitplaatsen voorzien en er kan ter plaatse van de typische gerechten genoten worden, al ligt de nadruk sowieso op afhalen.

Wim werkt al 30 jaar in Lichtervelde bij Hydro Extrusions, in de volksmond nog altijd Remi Claeys Aluminium genoemd. Hij is er als supervisor vooral in de weekends aan de slag en zal in de week Mecky helpen in het Thais restaurant. Dan kan zij zich volledig aan de keuken wijden en kan hij de klanten bedienen in de gelagzaal en aan de afhaalbalie.

“De Thaise keuken is over het algemeen pikanter dan de Chinese”

Happy Chang wordt het eerste Thaise restaurant in de regio Torhout. Aan de enthousiaste reacties te horen, zijn veel mensen blij met de komst ervan. “De ligging is alvast ideaal”, vindt Wim. “Net buiten de strikte stadskern en met veel parkeerplaatsen in de buurt. En twijfel er maar niet aan: Mecky kan heerlijk koken. Ze is opgegroeid in Mechelen, waar haar ouders een café hadden. In Aalst heeft ze ongeveer vier jaar een Thaise afhaal gerund en veel ervaring opgedaan. Wie denkt zijn beste Thais te moeten bovenhalen om te bestellen, kan ik geruststellen: Mecky spreekt meer dan uitstekend Nederlands.” (lacht)

Gelukkige klanten staan voorop

“De Thaise keuken is over het algemeen pikanter dan de Chinese”, legt Mecky uit. “We serveren een brede keuze aan smaken. We hebben een vrij grote kaart met kip, varken, rund, scampi’s, noedels en noem maar op. Ik gebruik graag curry, plus kokosmelk in plaats van room.”

De olifant is in Thailand een heilig dier, vandaar de naam Gelukkige Olifant voor het restaurant. “Al willen we op de eerste plaats gelukkige klánten”, zeggen Mecky en Wim. “We hopen de hoge verwachtingen in te lossen.”