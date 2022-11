Textielbedrijf Verilin stelt resultaat voor op Horeca Expo: Topchefs creatief met linnen tafelkleden

Vijf topchefs gingen op uitnodiging van textielbedrijf Verilin uit Heule aan de slag met een wit doek om er hun eigen tafelkleed van te maken. De Chef’s Table-creaties zijn volgende week te bewonderen op de Horeca Expo en worden later geveild voor het goede doel.

Met de zussen Ilse en Anne-Sophie Dedeken staat momenteel de derde generatie aan het roer van familiebedrijf Verilin uit Heule, dat in 1956 is opgericht. De textielfabrikant is onder meer hofleverancier van heel wat sterrenrestaurants.

Positieve boodschap

“Om wat tegengewicht te bieden aan de negatieve berichten na de coronaperiode, daagden wij met ‘Chef’s Table by Verilin’ enkele trouwe klanten uit om hun veelzijdigheid als chef-kok te tonen op een tafelkleed. Tegelijk uiten wij zo ook onze dankbaarheid en bewondering voor hen en hun vak”, vertelt Ilse.

De keuze viel op Peter Goossens van Hof van Cleve, Seppe Nobels met zijn sociaal project Instroom, Matthieu Beudaert van Table d’Amis uit Kortrijk en het koppel Joke Michiel en Vihjalmur Sigurdarson van restaurant Souvenir. Met de laatstejaarsstudenten van hotelschool Ter Duinen werden ook de chefs van morgen betrokken bij het project, waarvoor zij de artistieke hulp kregen van Wim Opbrouck.

Nieuwe talenten

De gastronomische creatievelingen grepen onder meer naar bloemen, terroirproducten en kookpotten. Matthieu Beudaert nodigde zelfs enkele bevriende kunstenaars uit voor een gemoedelijk ‘Diner de l’artiste’.

“Dat hield ik in het atelier van Kris Martin, aan een lange tafel die hij erfde van Jan Hoet. De gasten tekenden met textielstiften op het linnen en naarmate de avond vorderde, belandden er ook saus- en wijnvlekken op. De toekomstige eigenaar kan er zelf nog extra lagen aan toevoegen, om het doek zo nog wat meer geschiedenis mee te geven”, zegt de Kortrijkse chef-kok.

De zussen Ilse en Anne-Sophie Dedeken. (foto Verilin/Alexander D’Hiet)

“Wij zijn zelf heel verrast door de realisaties, waarmee de chefs echt nieuwe talenten laten zien. We merkten dan ook wat ontroering en trots bij hen. Tegelijk was dit een leuke out-of-the-box-opdracht voor onze medewerkers, die aan de slag gingen met hun input en hun ideeën tot uitvoering brachten. Dat proces kwam heel vlot op gang”, reageert Anne-Sophie.

Goed doel

De vijf doeken worden zondag officieel voorgesteld tijdens de openingsreceptie van de belevingszone Chef’s Place op de Gentse Horeca Expo. Daarna zijn de werken daar elke beursdag te bewonderen door het publiek. Volgende maand worden ze uiteindelijk geveild voor Het Ventiel, een organisatie die buddy’s inzet voor mensen met jongdementie.

“Los van de opbrengst is het project nu al geslaagd voor ons, door de reacties van alle betrokkenen”, zegt Ilse. “In die mate dat we er zelfs een vervolg aan willen breien, door in de toekomst ook bijzondere ondernemers uit andere sectoren te triggeren om zo’n doek te ontwerpen.”

De maakprocessen en de eindresultaten van de Chef’s Table-doeken zijn nu alvast te zien op de sociale mediakanalen van Verilin.