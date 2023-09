Tête Pressée in Brugge sluit eind dit jaar zijn deuren

Eidn dit jaar sluit Tête Pressée, de combinatie van beenhouwerij met restaurant, een uniek concept van de Brugse chef-kok Pieter Lonneville, na vijftien jaren zijn deuren. Hij wil nog één seizoen, met de laatste oogst van lokale boeren, knallen.

In 2008 openden Pieter Lonneville en zijn partner Lien Tête Pressée op de hoek van de Koningin Astridlaan met de Titecastraat in Sint-Michiels. Het was pionierswerk, zowel conceptueel als op het bord. De unieke combinatie van winkel en restaurant sloeg snel aan kreeg een gouden palm van Leaders club.

Korte keten

Vooral de introductie van “korte keten“ waar de boer een gezicht kreeg, zette termen als lokaal, puur, eerlijk en terroir definitief op de Brugse gastronomische kaart. Als lid van de het eerste onderzoeksteam bij North Sea chefs, maar ook met de introductie van Holstein(rund), heeft Pieter Lonneville lokale topproducten nieuw leven ingeblazen. Zijn no-nonsense keuken ging terug naar de basis van het koken.

“Na 15 jaar is het tijd om dit intensieve en creatieve maar ook fragiele concept af te ronden. We hopen oprecht dat we voor onze sector een steentje hebben verlegd in de rivier, dat we toch een beetje het verschil hebben gemaakt. We zijn onmetelijk dankbaar voor de steun van onze fantastische klanten, die vaak ondertussen vrienden geworden zijn. Kom zeker nog eens langs in het restaurant of in de winkel! Dit eindejaar gaan we nog één keer knallen”, zegt Pieter Lonneville.

Fragiel concept

Vanwaar die beslissing? Pieter Lonneville: “Het is tijd voor iets nieuws. Ik ben nu 44 jaar oud en zie mij dit concept niet tot mijn zestigste doen. Het is goed geweest, ik wil niet hetgeen we opgebouwd hebben verbranden door koppigheid. Die combinatie van beenhouwerij met restaurant is erg fragiel. Ik werk met lokale boeren en koop zelf mijn vlees levend in. Ik maak zelf mijn patés. Dat heeft zijn beperkingen. Bovendien wordt de concurrentie alsmaar groter.”

“Verwacht mij dus volgend jaar niet in een nieuw restaurant. Ik wil wat tijd nemen voor mijn gezin en voor mezelf. Bovendien wil ik mij volledig toeleggen op mijn sprankelend alcoholvrij aperitief Buloo. Dat is de voorbije jaren slechts een nevenproject geweest. Ik stel vast dat alcoholvrije aperitieven steeds populairder worden. Toen wij Buloo twaalf jaar geleden ‘gebottled’ op de markt brachten, waren we pioniers”, aldus Pieter Lonneville.