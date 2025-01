Terug wegens succes: ‘De Kust Serveert’ organiseert gratis horeca-opleidingen in Oostende, Knokke-Heist en Koksijde

Na het succes van de eerste editie met 70 deelnemers organiseert ‘De Kust serveert’ in 2025 een nieuwe reeks horeca-opleidingen. Met gratis cursussen in Oostende, Knokke-Heist en Koksijde worden de deelnemers opgeleid om als zaalmedewerker aan de slag te gaan in horecazaken aan de Kust. Zowel jobstudenten als flexijobbers zijn welkom. De opleiding wil drempelvrees wegnemen bij potentiële kandidaten en hen introduceren bij de horecasector.

‘De Kust serveert’ is een gezamenlijke realisatie van de Streekwerking Kust van de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, POM West-Vlaanderen, VDAB, Horeca Forma en Horeca West-Vlaanderen. Met deze opleidingen investeert het Horecapartnerschap Kust mee in het zoeken naar oplossingen voor het structureel personeelstekort in de horeca aan zee.

Gekwalificeerd personeel

Tijdens drie avonden maken de deelnemers kennis met de wereld van de horeca, van gastvrijheid en drankenkennis tot de kneepjes van het vak in de zaal. Voorkennis is niet nodig. De opleiding is gratis en richt zich tot alle leeftijden. De deelnemers ontvangen na de opleiding een officieel certificaat. Na elke reeks volgt een ‘meet and greet’ waar de deelnemers en potentiële werkgevers uit de regio elkaar ontmoeten.

“Het blijft een uitdaging voor de sector om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden”

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor toerisme: “Het blijft een uitdaging voor de sector om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Horecamedewerkers spelen een cruciale rol in de beleving van de gast in West-Vlaanderen. Daarom is het ook nodig om de horecasector te ondersteunen. Naast de opleidingen blijft de campagne ‘Horecalovers’ belangrijk om de troeven van het werken in de horeca te onderlijnen”.

Jean de Bethune, gedeputeerde voor streekontwikkeling en voorzitter van POM West-Vlaanderen: “Met 2.000 horecaondernemers aan de kust, vormt de horecasector een onmisbare pijler voor de lokale economie. Met deze opleiding willen we lokale horecawerkgevers ondersteunen in hun zoektocht naar geschikt personeel. Jaar na jaar blijven vacatures openstaan die niet ingevuld raken. Na de vorige editie gingen verschillende deelnemers aan de slag en startte een deelnemer zelfs zijn eigen horecazaak. Op deze manier blijven we als provincie investeren in de toekomst van kustondernemers.