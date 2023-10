Terug van nooit weggeweest, ook in onze horeca: “Mensen komen van ver om onze hutsepot te proeven”

Volgens Maaike Cafmeyer, gasthoofdredactrice van de Krant van West-Vlaanderen is niets zo lekker als zelfgemaakte hutsepot. Speciaal voor onze lezers geeft ze hier het geheime recept van haar mémé zaliger prijs. Maar geen nood voor wie liever niet zelf boven het fornuis hangt: in heel wat West-Vlaamse horecazaken staat hutsepot gewoon op het menu. Smakelijk!

Dit artikel maakt deel uit van De Krant van Maaike. West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer was een hele week hoofdredactrice van De Krant van West-Vlaanderen. Deze unieke stuntkrant ligt vanaf vrijdag 27 oktober in de krantenwinkel.

Brasserie ‘t Goed Gevoel in Koksijde: “Al 14 jaar op onze kaart”

(foto José Tyteca) © José Tyteca

Martine Corneillie (58), uitbaatster van brasserie ‘t Goed Gevoel in Oostduinkerke-Bad (Koksijde), serveert al veertien jaar hutsepot in haar zaak. “Ikzelf ben afkomstig van Veurne. Toen ik in Oostduinkerke kwam wonen, had ik het gevoel dat mensen hier hutsepot niet kenden. Ik zag dat toen ook nergens op de kaart staan. Daarom ben ik er destijds mee begonnen en vandaag is dat een groot succes. Iedere dag maak ik hutsepot voor twintig personen en telkens opnieuw zijn we uitverkocht”, vertelt Martine trots.

“Een échte goede hutsepot kost veel tijd, maar het is telkens de moeite waard en van de complimentjes van de klanten kan ik ook zeker genieten”

“De klanten weten dat intussen. Zodra het iets kouder wordt, vragen ze erom. Normaal wachten we tot aan de herfstvakantie, maar dit jaar zijn we wat vroeger gestart. Het recept komt nog van mijn mama. Een échte goede hutsepot kost veel tijd, maar het is telkens de moeite waard. En van de complimentjes van de klanten kan ik ook zeker genieten”, glundert Martine.

Eetcafé Koekeliere in Kortrijk: “Klanten komen van ver” “Dit jaar zijn we er vanaf eind september al ingevlogen”, vertelt Mathias Naessens (34). Hij baat samen met zijn partner Vanessa Djelti (34) sinds 2017 het eetcafé Koekeliere in Bellegem (Kortrijk) uit. “Zodra de temperaturen wat lager liggen, kan je bij ons dagelijks hutsepot bestellen tot en met februari. Dit voorjaar stond het wat langer op de kaart omdat het in maart nog zo winters was.” “Het is een traditie die we van de vorige eigenaars Gianni en Romain hebben overgenomen. De hutsepot past helemaal in de gezellige sfeer van ons eetcafé. Met wat Franse muziek op de achtergrond word je direct terug gekatapulteerd in de tijd. Mensen vinden onze hutsepot zo lekker dat ze zelfs een half uur tot drie kwartier rijden om naar hier te komen. Zo komt er bijvoorbeeld wekelijks een koppel langs uit Brugge om onze hutsepot met braad- of rookworst te proeven. We zullen ons geheim voor een goede hutsepot dan ook heel goed bewaren”, besluit Mathias.

Tea-room Stanish in Tielt: “Enorm veel vraag naar”

(foto Wouter Meeus) © WMe by Wouter Meeus

Kim Volcaert (37) en Marnix Vanlaere (57) serveren voor het tweede jaar op rij hutsepot in hun tea-room Stanish in Tielt. “Vanaf onze opening hadden we besloten om hutsepot met boerenworst op de kaart te zetten. Vorig jaar serveerden we het gerecht enkel in het weekend, maar er was zoveel vraag naar dat we het nu iedere dag aanbieden. Het mag duidelijk zijn dat dit typisch Vlaamse kost is, die mensen wel missen”, vertelt Marnix.

“Veel koppels of gezinnen komen naar hier, waarvan slechts enkelen hutsepot willen eten, want voor een persoon kan je dat niet maken”

“We zien hier veel gezinnen of koppels langskomen, waarvan slechts één of twee personen hutsepot willen eten. Want hutsepot kan je nu eenmaal niet maken voor één persoon. Als je dat thuis maakt, dan moet het hele gezin dat eten. Hier heb je de keuze. Veel klanten vragen ook een extra portie mee om de dag erop thuis op te eten. Kim heeft nog van haar oma geleerd hoe ze een goede hutsepot moet maken. Ik kan dat dagen aan een stuk eten, om de vingers bij af te likken”, zegt Marnix fier.

Ook hier staat hutsepot op het menu: Onze lezers tipten ons ook deze adresjes: De Landsman in Zwevezele, De Koornbloem in Roeselare, The Mas in Izegem, Mémé Julie in Oostrozebeke, De Gilde in Rumbeke, Reivan’s Gezelligheid in Ingelmunster, ‘t Verschil in Gits, Basseville in Heuvelland, ‘t Hof van Commerce in Stavele, Brasserie Central in Ieper, Utopia in Ieper, De Reutel in Beselare, #Food in Nieuwkapelle, Het Boerhof in Koekelare, Wijnendaele Wandeling in Torhout, Moeke’s Keuken in Torhout, Estaminet Leegland in Zuienkerke, De Zes Bochten in Knokke-Heist, Hemelhof in Kortrijk, ‘t Vossenhol in Menen, Eethuis en ‘t Stroatje in Bellegem.

En zo maakt Maaike haar hutsepot: ‘Het recept van mémé’

Maaike met haar mémé Maria. (gf)

Maaikes mémé maakte één keer per jaar hutsepot. In een grote casserolle. Dan rook heel het huis naar meer. “Normaal haalde ze al haar recepten uit Ons Kookboek, maar voor de hutsepot had ze een handgeschreven briefje. Dat zat ergens tussen de pagina’s van het boek. Ik heb dat gekrabbel niet meer teruggevonden, maar omdat ik uren heb staan kijken naar haar fornuis, weet ik wel hoe het moet. De hutsepot moet vooral schone nis zijn. Niet te soeperig maar ook geen stoemp.”

Ingrediënten (voor 4 personen):

• 4 grote uien

• 1/2 savooi

• 1/2 kg spruiten

• bussel wortelen

• bussel rapen

• anderhalve kilo patatjes

• selder

• prei

• peper, zout, laurier en tijm

• 400 gr gerookt spek in één stuk

• 400 gr soepvlees, al of niet met mergpijp

• 4 braadworsten

• echte hoeveboter

• Mostaard Wostyn

• 1 grote pot

• 1 kleinere pot

• 1 braadpan

Zo maak je het:

Om een goede hutsepot te maken, is het belangrijk dat je een grote pot hebt. Zodat alles goed kan stoven en trekken. Tijd, geduld en liefde zijn ook van wereldbelang. Neem de eerste pot en trek een bouillon van de bouilli, door éérst één ui te stoven en de bouilli mee te braden. Daarna 1 staal prei, 3 wortels en selder snijden en deze aan de uien toe te voegen. Afblussen met drie liter water en gooi er een kruidentuiltje bij van laurier, tijm, peper en zout. Laat rustig koken, schuim af en toe af. Ondertussen zet je de grote pot op het vuur en laat je een goede klont boter smelten. Voeg daarna drie gesnipperde uien aan toe. Kuis de spruitjes en laat ze lekker meestoven. De rest van de wortelen, rapen en patatjes en savooi in blokjes snijden.

Als de spruitjes een beetje gekarameliseerd zijn, voeg je alle blokjes wortel, savooi en patat erbij. Ook wat extra laurier mag. Snij het spek erin en laat alles rustig stoven. Voeg af en toe een pollepeltje bouillon toe. Regelmatig in de pot kijken, ruiken en omroeren, zodat de hutsepot zeker niet kan aanbranden. Zorg dat er steeds een beetje vocht in de pot staat, maar ook niet te veel. Na twee uur kan het soepvlees rustig in de hutsepot meesudderen. Dan laat ik het nog één nacht trekken, maar dat hoeft niet. Afkruiden met peper en zout. Braad de worsten! Pak de mostaard uit de kast. Neem een blond biertje. Geniet! Wil je de hutsepot liever vegetarisch? Geen probleem. Maak bouillon met enkel groentjes en vervang het spek door gerookte tofu. Ook braadworsten kun je ondertussen overal in plantaardige vorm krijgen.