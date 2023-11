Terug van (even) weggeweest: cocktailbar Sous-Sol heropent deuren na zware brand bij overburen

Net geen zeven weken. Dat is hoe lang Lien Ryckewaert de deuren van haar cocktailbar Sous-Sol in de Langestraat in Oostende gesloten moest houden na een allesverwoestende brand in de straat. Een vuurzee legde het café aan de overkant volledig in as, maar ook het terras van Sous-Sol raakte zwaar beschadigd. Na een stevige renovatie is de zaak opnieuw klaar om klanten te ontvangen. “De sfeer zat goed”, zegt Lien.

Lien Ryckewaert keek bijna zeven weken lang halsreikend uit naar het moment dat haar cocktailbar opnieuw open mocht. In de Langestraat in Oostende brak zondag 24 september een hevige brand uit: Café Te Truth brandde volledig uit, maar ook heel wat nabijgelegen zaken deelden in de klappen. Zo ook cocktailbar Sous-Sol. “Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik dat het bij ons niet zo erg zou zijn”, vertelt Lien. “De brand was immers aan de overkant van de straat, maar door de impact van de hitte raakte ook ons pand beschadigd. De ruiten waren gesprongen, maar ook het binnenwerk van de terrasconstructie raakte vernield.”

Totaalrenovatie

De onderneemster moest noodgedwongen haar terras afbreken en een nieuwe plaatsen. “Alles is vernieuwd”, vertelt Lien. “De volledige terrasconstructie moest eruit. Aan de buitenkant leek alles mee te vallen, maar de binnenkant was volledig kapot en gesmolten. Voor de veiligheid moest alles dus opnieuw gebouwd worden.” De zaakvoerster besloot dan maar – nu er toch al ingrijpende werken bezig waren – om voor een totaalrenovatie te gaan. “Er is ook een nieuwe vloer en we zijn van stijl veranderd.”

Afgelopen vrijdag heropende de cocktailbar na een noodgedwongen pauze opnieuw de deuren. En het was die vrijdag dubbel feest, want Lien beviel die dag ook van haar zoontje César. “Ik wilde de bar heel graag heropenen voor mijn bevalling”, zegt Lien. “Dat is dus nipt gelukt.” Het eerste openingsweekend verliep alvast schitterend. “Alles is vlot verlopen. Het was een leuk weekend en de sfeer zat enorm goed. Ik heb alleszins veel complimenten gekregen.”

Eerste tegenslag

Voor Lien was het de eerste zware tegenslag sinds de opstart van de zaak. “Ik baat de zaak nog maar drie jaar uit”, zegt Lien. “Daarvoor had ik een dagzaak op het Mijnplein, dus heel wat ondernemers hebben een moeilijke periode gekend tijdens corona. Om dan nu weer voor een gesloten zaak te staan, dat is pure overmacht. Het wachten duurde eeuwenlang voor mij.” (CC)