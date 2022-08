Terrest Brewery voortaan ‘100 procent West-Vlaams’: “We gebruiken onze eigen hop”

‘Zo vader, zo dochter’. Dat is de slogan van Terrest Brewery, de hoevebrouwerij van vader Johan Van der Bauwhede (59) en dochter Valerie (26). “Samenwerken met je vader creëert unieke kansen. Die uniekheid smaakt ook door in ons eerste bier, de Terrest Golden Trippel”, gaat Valerie van start.

“Ik heb mijn passie voor het bierbrouwen van papa overgenomen. Enkele jaren geleden volgde hij een cursus om de kneepjes van het vak te leren. Hij experimenteerde dan thuis, waarbij ik vaak hielp. Bier brouwen is altijd leuker met zijn tweeën. Zo kreeg ook ik de brouwkriebel te pakken. Samen ontwikkelden we een recept dat echt op punt stond.” Zo ontstond ten huize Van der Bauwhede het idee om Terrest Brewery op te richten. “Ik studeerde op dat moment nog marketing in Gent, maar wist niet goed welke richting ik uit wilde. Toen papa voorstelde om de hoevebrouwerij uit te baten, ben ik de uitdaging aangegaan.”

Zomerdrankje

En met succes, want vader en dochter bouwden op 8 maanden tijd een succesvol merk uit. “Op dit moment brengen we bewust één bier op de markt, onze Terrest Golden Trippel. Een trippel bevat meer mout en dus meer smaak”, vertelt Valerie. Het goudkleurig biertje houdt met veel zaken rekening: “Onze trippel is zowel voor een oudere als jongere generatie heel toegankelijk. De frisheid zorgt er bovendien voor dat zowel mannen als vrouwen fan zijn. De trippel is een perfect zomerdrankje, mooi uitgebalanceerd én een complexe smaakbom.” Maar de brouwers hebben niet enkel aandacht voor het recept. “Mijn ouders zijn landbouwers, ons bier brouwen we dan ook op onze hoeve. Met die achtergrond vinden wij het principe van de korte keten heel belangrijk. We verwerken in de Terrest Golden Trippel dan ook onze eigen hop, recht van ons veld. Binnenkort start de bierproductie met onze eigen gerst. Voor andere ingrediënten gaan we dan weer te rade bij landbouwers uit de buurt. Die samenwerking met lokale bedrijven betekent veel voor ons”, verzekert Valerie.

Ik zie het generatieverschil tussen ons als een mix van ervaring en frisse ideeën

Kwaliteitslabel

En voor die inzet werden vader en dochter beloond met het 100 procent West-Vlaams-label. “Wij hebben als bierproducent dat label gekregen en dat betekent toch wel veel voor ons. Het is sowieso een kwaliteitslabel, want je krijgt de stempel niet zomaar. Bovendien herkennen consumenten het label en hechten ze er waarde aan. We zijn dus erg trots op de erkenning. Het opent voor ons ook de deur naar een netwerk vol interessante ondernemingen. Zo ontmoeten we heel wat fijne mensen en krijgen we de kans om bij te leren.”

Maïsdoolhof

Terrest Brewery bruist van energie. “We willen in de toekomst graag ons aanbod uitbreiden, maar dat vergt heel wat brainstormsessies. Vader én dochter moeten in dezelfde richting kijken, wat niet altijd gemakkelijk is. Maar ik zie het generatieverschil tussen ons toch vooral als een mix van ervaring en frisse ideeën”, lacht Valerie. “We zetten ook in op toerisme. Zo is ons maïsdoolhof deze zomer geopend, Trippel Trappel Trest genaamd. Via biergerelateerde opdrachtjes vinden de bezoekers hun weg naar buiten. Op zondag is dan ook de pop-upbar van onze buren, de Maalderie, open, waar onze trippel geproefd kan worden. Je kan ook steeds een rondleiding in onze brouwerij boeken, we vertellen je dan met veel passie over onze onderneming”, besluit Valerie. (LV)