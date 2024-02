Terrest Brewery neemt Poperingse biobiermerk De Plukker over: “Bier op de hoeve gebrouwen, dat proef je”

Terrest Brewery, één van de weinige hoevebrouwerijen in Vlaanderen, gevestigd in Houthulst, brouwt voortaan de bieren van de Poperingse biohoppeteler De Plukker. Daardoor is het bieraanbod ineens vervijfvoudigd.

Zaakvoerders vader Johan (61) en dochter Valerie Van der Bauwhede (27) zijn witte raven in het bierlandschap en weten goed welke weg ze willen inslaan. Dat is niet die van de massaproductie, maar tegen dat telefoontje uit Canada zeiden ze toch volmondig ja. Johan en zijn echtgenote Gudrun zijn al hun hele leven landbouwers die de veestapel met zorg en liefde verzorgen. “Maar een boer moet creatief zijn”, vertelt Valerie. “Zijn passie voor bier deed Johan, na de nodige opleidingen, besluiten om een hoeveboerderij op te starten.”

In zijn dochter Valerie, met diploma marketing op zak, vond hij zijn bondgenoot. Intussen is de Terrest Brewery, zoals hun onderneming noemt, erkend als West-Vlaams producent en hangen er aan de muur een gouden en zilveren medaille die ze vorig jaar wonnen op de World Beer Award. In dat rijtje met successen voegt de familie Van der Bauwhede nu vier extra bieren toe van de Poperingse biohoppeteler De Plukker.

Overname

“De goeie samenwerking met die Westhoekondernemer komt door de stage die ik er momenteel loop. Het contact met landbouwer Joris Cambie en brouwer Kris Langouche was meteen warm. Ik voelde onze gedeelde passie. We runnen beiden een hoevebrouwerij. Joris gaat nog een stap verder door biologische hoppe te telen. Wij gebruiken ook onze eigen hoppe en gerst. Nog een raakvlak is de aandacht voor kwaliteit en authenticiteit”, wijst Valerie. “Dat alles zorgt ervoor dat Joris in Terrest Brewery de geschikte overnemer vond. De vier bieren van De Plukker, Tripple Plukker, Keikoppenbier, Rookop en All Inclusive met acht verschillende hoppesoorten, produceren we in Houthulst volgens hetzelfde concept en dezelfde smaak en uiteraard met de Poperingse hoppe.”

Het gamma van Terrest Brewery vervijfvoudigt op die manier: het vaste gamma de Terrest Golden Triple en de Terrest Grape Triple als limited edition, die vorig op de markt werd gebracht, wordt volgend jaar opnieuw gelanceerd. De productie zal door de overname verdrievoudigen. “We zijn op zoek naar een voltijdse brouwer, hebben intussen een all-round medewerker aangeworven en investeren verder in de automatisatie van onze brouwerij”, klinkt vader Johan ambitieus. “We evolueren richting de 1000 hectoliter per jaar.”

Canada

Het Houthulstse bier is overal in Vlaanderen verkrijgbaar, maar ook in Canada. Valerie lacht wanneer ze het vertelt. “Ongelooflijk hoe we daar zijn terechtgekomen. Een Canadese bierliefhebber was op doorreis en was blijkbaar benieuwd naar ons bier. Wij waren toen net niet thuis, maar op een terrasje hier vlakbij genoot hij van de Terrest Golden Triple. Dat is hem zo bevallen dat hij ons contacteerde met de vraag of we wilden kennismaken met de Canadese markt. Zo’n aanbod konden we niet afslaan. Export behoort tot de uitdagingen, maar is voor ons geen prioriteit. Het moet een hoeveverhaal blijven. Ons bier is er één voor de meerwaardezoeker.”

De brouwerij in de Vlastraat in Houthulst kan je na afspraak bezoeken. Komende zondag 11 februari staat een brouwerijbezoek met degustatie op het programma. Ook op 6 april is er ééntje gepland. Info en reservatie: www.terrestbrewery.be.