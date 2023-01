Terraquila- bar van TC Aquila Wingene zoekt nieuwe uitbater

Tennis- en padelclub TC Aquila langs de Rozendalestraat 36 in Wingene is op zoek naar een persoon die de Terraquila-bar wil openhouden. Als baruitbater geef je mee vorm aan de diverse activiteiten en dat verhoogt de omzet van de bar.

Tennis- en padelclub TC Aquila is gelegen in het sportpark en beschikt over vier overdekte tennisterreinen en vier padelvelden. De club telt meer dan 700 leden en beschikt over een modern clubhuis met terras en beachbar. Op regelmatige basis komen er klanten, organisaties van buiten de tennis of padel over de vloer in het clubhuis.

De club werkt met verschillende werkgroepen voor diverse organisaties en activiteiten. Als baruitbater krijg je de kans om mee te werken bij het vorm geven van activiteiten. Alle mogelijke kandidaturen zijn bespreekbaar. Dat kan een zelfstandige uitbating zijn, flexi-job systeem of een andere mogelijke samenwerking. (NS)