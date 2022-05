Terminus in nieuwe Bib Gourmand, ‘t Hommelhof valt af: “Dit komt door mijn afscheid als chef”

Michelin heeft de nieuwe selectie van de Bib Gourmand Benelux bekendgemaakt. Restaurant Terminus vind je ook dit jaar terug in het overzicht. Gasthof ‘t Hommelhof in Watou valt af doordat chef Stefaan in juni de fakkel doorgeeft.

Een Bib Gourmand wordt toegekend aan restaurants waar je een driegangenmenu naar keuze kan eten voor om en bij 39 euro. De restaurants staan bekend om hun generositeit en geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

De Bib Gourmand 2022 bevat 147 restaurants in België, waarvan 24 nieuwe. In de selectie prijkt dit jaar één restaurant uit Poperinge. Restaurant Terminus op de Callicannesweg haalde, net zoals vorig jaar, het overzicht.

Alles hangt af van de chef

Gasthof ’t Hommelhof op het Watouplein in Watou valt dit jaar uit de boot. Chef Stefaan Couttenye van ‘t Hommelhof in Watou trekt na 38 jaar de deuren van zijn succesvolle restaurant dicht.

“Alles wat Michelin doet, de Michelinsterren of de Bib Gourmand, hangt vast aan de chef. Aangezien ik stop als chef in het restaurant vallen we automatisch uit de selectie. Ik ben zeer gelukkig dat ik al die jaren de erkenning heb gekregen, want dat waren er toch heel wat. De opvolging kan de erkenning uiteraard opnieuw verdienen.”

Tot en met Pinkstermaandag 6 juni roert chef Stefaan nog in de potten van ‘t Hommelhof en serveert hij een afscheidsmenu. Zijn laatste service is ’s middags op Pinkstermaandag.

(LBR)