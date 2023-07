Ter Waarde krijgt met Soeperheroes een nieuwe soepbar

“Als lunch, avondeten of gewoon als tussendoortje: soep is altijd een goed idee. Daarom is het extra fijn dat we binnenkort een soepbar krijgen in het Aurisgebouw”, dat laat Stad Ieper weten. Soeperheroes opent op 12 juli 2023 in het voormalige restaurant Dots.

“Je kunt kiezen uit een tomatensoep en een wisselende soep van de week”, meldt de stad. “Vers, vol smaak en creatief in bereidingswijze en presentatie. Daarnaast biedt Soeperheroes rijkelijk belegde stuutjes aan en de zoetemondjes kunnen er terecht voor de desserts. Er is een gevarieerd aanbod van warme en koude dranken. Ter plaatse eten is mogelijk, afhalen kan vanaf september.”

Het menu van Soeperheroes is een realisatie in nauwe samenwerking met onder andere Bonmush, hoevewinkel ’t Wieltje, kaasboerderij Groendael, Hoeve Zuid-Bellegoed, De Pelgrim …

Begeleid werk

Bij Soeperheroes nemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een drijvende rol op. Het is ook een uitvalsbasis voor begeleid werk op andere locaties. Het initiatief is een nauwe samenwerking tussen Vondels vzw, De Lovie vzw, Westlandia vzw en (Zorgnetwerk) stad Ieper.