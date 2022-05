Ter Spinde opent vanaf half juni zomerbar ‘Puur by Ter Spinde’

Steven Verhaeghe en Katrien Depreitere van Estaminet Ter Spinde verwelkomen hun klanten vanaf half juni niet alleen in hun restaurant, maar ook in zomerbar ‘Puur by Ter Spinde’. “We willen de mensen verwennen met een hapje, een apero of tearoom, in onze ontspannende Ter Spinde Farm.”

“Toen we in september ophielden met onze tearoom, kwam daar nogal wat reactie op van de mensen. Bistro Nieuwege hield er ook mee op, waardoor je eigenlijk nergens meer iets kon drinken langs het kanaal. Met onze zomerbar voorzien we tijdens die mooie maanden een alternatief om de vele fietsers op te vangen”, vertellen Steven en Katrien.

‘Puur by Ter Spinde’ wil de mensen in alle rust laten ‘thuiskomen’. “Net zoals met onze estaminet, willen we bij de zomerbar de nadruk leggen op onze eigenheid en die van onze gasten. We hechten veel belang aan de warmte en vriendelijkheid van al onze medewerkers; daarnaast staan we ook enorm achter onze eigen West-Vlaamse producten, de kwaliteit en duurzaamheid – kortom het ‘pure’ van zowel onze producten als onze klanten. Iedereen mag hier zichzelf zijn.”

Mikken op dagjesmensen

Steven en Katrien zetten de deuren van hun ‘Ter Spinde Farm’ deze zomer voor iedereen open. “Vanaf half juni voorzien we daar een honderdtal zitplaatsen, naast onze schaapjes, serres en fruitbomen. Omdat er langs de vaart vaak al van ’s morgens vroeg fietsers op baan zijn, doen we open om tien uur ’s ochtends, en we blijven open tot acht uur ’s avonds. Zo kunnen de mensen ook na het werk nog even komen genieten van een tapaatje of een aperitiefje. Maar we mikken dus wel op de dagjesmensen. Voor de kinderen zal er een springkasteel staan”, zegt Steven.

“De kaart zal niet zo uitgebreid zijn, maar er zal voor elk wat wils op staan. Lekkere hapjes die gelinkt zijn aan ons restaurant, zoals onze gerookte zalm of pizza met Italiaanse ham. Want het is uiteraard de bedoeling dat de mensen goesting krijgen om nog eens terug te komen”, knipoogt Katrien. De openingsuren zullen overigens meegaan met het restaurant.

Streekproducten

“We willen met ‘Puur by Ter Spinde’ West-Vlaamse streekproducten promoten. Zo werken we al langer samen met IJstijd en bieden we onze klanten een lekker Brugs koffietje aan. Zelf hebben we ook een gamma huisbereide dranken, waaronder een eigen picon, bier en gin”, klinkt het.

Steven en Katrien mikken op zelfbediening, al wordt het sowieso extra druk met die honderd zitplaatsen erbij in de zomerbar. “We zijn dus nog op zoek naar extra personeel”, klinkt het uitnodigend.