Tennis- en padelclub Aquila scoort met nieuwe zomerbar in Wingene

Tennis- en padelclub Aquila opende feestelijk zijn gloednieuwe zomerse chalet met bar onder de naam Aquila Beach in Wingene. De beachbar viel alvast goed in de smaak bij de vele padelsporters.

Tennisclub TC Aquila, met speelvelden langs de Rozendalestraat, deed afgelopen periode al heel wat investeringen. Het grootste project ooit was de vier bestaande gravelvelden overkappen. Het hele jaar door kan je tennissen en dat is een meerwaarde. Na het geslaagde project kwam de bouw eraan van drie padelterreinen. De padelclub startte in juni 2020. Intussen werd de padelaccommodatie uitgebreid met een vierde extra terrein.

“Padel is een racketsport voor iedereen”, weet Yves Braecke van de padel Aquila werkgroep. “Het is een razend populaire combinatie van tennis en squash. Tennisclub Aquila wilde die populaire sport koppelen aan de bestaande tennisclub en zo werd Aquila een tennis- en padelclub.”

Aquila Beach

“Bij een tennisclub hoort uiteraard een clubhuis met bar. TerrAquila is een leuk clubhuis met zonnig terras. Vaak worden er evenementen georganiseerd en de sporters en supporters komen graag samen in het clubhuis. Een tijdje terug werd er een padelwerkgroep opgericht. Die groep kwam op het idee om Aquila Beach boven de doopvont te houden. Aquila Beach bestaat uit een sfeervolle chalet met ingebouwde bar en met aanpalend strandterras. Het terras kreeg een echte stranduitstraling met echt zand, palmboompjes en sfeervolle verlichting. Wie op het terras vertoeft, kijkt uit op de padelterreinen. Aquila Beach werd feestelijk geopend en ons concept viel goed in de smaak. De toekomst bij Aquila is alvast verzekerd.”

Blijvende groei

Op maandag 15 augustus vond er overdag een intern clubtornooi plaats. Naar de avond toe werd Aquila Beach voorgesteld aan de vele sporters en hun fans. De kinderen konden zich uitleven op het springkasteel en genoten van de kinderanimatie. De dj zorgde voor de muzikale omlijsting en op het menu stond heel wat lekkers. In de chalet kon je heel wat drankjes proeven.

“Wij zijn heel verheugd dat Aquila het zo goed doet”, vult Yves nog aan. “We beschikken over prachtige terreinen, een schitterende jeugdwerking en een leerzame tennis- en padelschool en dit onder leiding van hoofdtrainer Claude De Clerck. Het ledenaantal groeit en dat is een duidelijk bewijs van het succes.”