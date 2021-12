Tearoom ‘t Zand lanceert exclusief Quadrupelbier van ‘t vat

In ‘t Zand, de oudste tearoom van Oostduinkerke is het ruime assortiment aangevuld met een exclusieve Quadrupel van de Brugse Brouwerij De Halve Maan.

In Tearoom ‘t Zand vertegenwoordigt Jan Stockelynck de vijfde generatie van het familiebedrijf. “We hebben al jaar en dag een goeie band met Alain Callens van brouwerij De Halve Maan”, zegt zaakvoerder Jan. “Dat klopt, en ‘t Zand was de eerste zaak die Brugse Zot van ‘t vat tapte”, vult Alain aan. Ter gelegenheid van de geboorte van Emma, het dochtertje van Jan en Celine, werd de Tripel ‘t Zand geboren, een exclusief brouwsel voor de tearoom. “Eigenlijk was het plan om deze zomer een opvolger te lanceren voor dat succesnummer in de beachbar, maar het is een kerstbier geworden dat perfect past in onze winterbar”, zegt Jan. “Om de eindejaarsfeesten in te zetten presenteren we nu onze Quadrupel, editie Henri Chouchou. Het is een stevig, donker trappistenbier van hoge gisting, met een alcoholpercentage van 9,5 procent. Het is een exclusiviteit voor ‘t Zand, een hartverwarmend bier met een volle, complexe smaak dat helemaal past in de sfeer van winterse gezelligheid.”

‘Henri Chouchou’

Waarom het bier Henri Chouchou heet? “Henri Chouchou is de bijnaam van Henri Lemineur, die jaren geleden aanspoelde in onze gemeente”, vertelt Jan. “Henri heeft een grote passie voor trekpaarden en fotografie, en hij maakte duizenden foto’s van onze garnaalvissers te paard. Het resultaat vind je terug in zijn mooie foto’s in onze zaak, in zijn fotoalbums, in expo’s… Henri is dus een prima ambassadeur voor onze paardenvissers. Iedereen herkent hem vooral aan zijn gestreepte rastamuts, die de aanleiding gaf tot de oprichting van zijn Chouchou Color Club. Hij heeft een hele fotocollectie van vrienden, kennissen en bv’s met die rastamuts op hun hoofd. Henri verdient het dus wel om zijn naam aan ons exclusieve bier te koppelen.”

Streekproducten

De Quadrupel wordt rechtstreeks uit de tapkraan geserveerd in speciale glazen, en Jan promoot er de streekproducten van Potje Paté uit Alveringem bij. “Zo zie je maar dat we buiten corona leuke, hartverwarmende projecten samen kunnen realiseren”, besluit Alain Callens.