Tearoom ’t Knabbelgenot opent de deuren vlak bij de kerk van Eernegem

Onlangs opende ’t Knabbelgenot zijn deuren in de Aartrijkestraat vlak bij de kerk. Melissa Vanbesien (36) en Bjorn Verstraete (35) zijn de enthousiaste drijvende krachten achter de nieuwe zaak.

Beiden hebben horeca-ervaring, want ze hielpen regelmatig in de cafetaria van het Klein Strand in Jabbeke bij de ouders van Bjorn. Vanuit deze ervaring weten ze dat ze goed met elkaar kunnen samenwerken.

Nieuwe uitdaging

“Na mijn studies begon ik als arbeidster te werken in een naaiatelier”, vertelt Melissa. “Ik bleef er 17 jaar en doorliep er als het ware alle rangen, tot ik tegen het plafond opbotste. Ik weet van mezelf dat ik ambitieus ben, dus ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

“Met dat gegeven in het achterhoofd, en omdat ik zelf al jaren droom van een eigen zaak, gingen we op zoek naar een pand”, springt Bjorn bij. “We kenden de omgeving hier goed. We zijn zelf niet van Eernegem afkomstig Melissa komt uit Torhout, ikzelf uit Kortemark maar we herinnerden ons wel dat hier ooit al eens een broodjeszaak geweest was.”

Nodige vergunningen

De link was snel gelegd. Een nieuwe zaak beginnen, heeft wel wat voeten in de aarde. “We hebben geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en het interieur van de zaak opnieuw aangekleed. Je moet ook de nodige vergunningen aanvragen en je weet niet aan welke termijnen je je kunt verwachten.”

“Het is dus moeilijk juist in te schatten wanneer je de deuren kunt openen. Dat is een van de redenen waarom we vooraf weinig publiciteit gemaakt hebben. Het geeft ons nu wel een periode om ons in te werken. Binnenkort gaan we meer reclame maken.”

Blanco blad

“In de voormiddag bieden we broodjes en snacks aan”, vult Melissa aan. “In de namiddag mikken we vooral op de tearoom. Voor de aankleding van het interieur zijn we vertrokken van een blanco blad. Bepaalde decoratiestukken hebben een speciale betekenis. Bjorn is liefhebber van alles wat met Volkswagen te maken heeft en dat vind je dan ook terug.”

“Zelf heb ik er een erfstuk in geplaatst. We zijn erg tevreden met het resultaat en de eerste reacties van onze klanten zijn positief! Openingsuren zijn van maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur en zaterdag van 8 tot 16 uur. Iedereen is welkom!”