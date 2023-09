Tearoom L’Héritage sluit de deuren: “Af en toe wat meer genieten”

Monique Bertier en Bernard Mostaert sluiten op woensdag 20 september de deuren van hun tearoom L’Héritage op de Dorpplaats in Reninge. De gelijknamige B&B baten ze wel verder uit. “We focussen nu volledig daarop”, zegt het koppel. Het gevolg is dat er in Reninge nu geen tearoom meer is.

Om het hele verhaal van B&B en Tearoom L’Héritage te schetsen, moeten we eigenlijk 27 jaar terug in de tijd. Monique en Bernard hadden toen al jaren hun eigen melkveebedrijf in de Westpoeselstraat in Noordschote.

“Het kietelde om er een extra activiteit aan te koppelen en mede door de melkquota, waardoor we niet meer dan een vastgelegd aantal liters melk mochten leveren, werd de eerste stap in het maken van ijs gezet”, zegt Monique Bertier. “Ik volgde enkele opleidingen en cursussen, liet me adviseren door de zuivelbond en bestudeerde de noodzakelijke investeringen. Mijn allereerste creatie was een ijslam voor de communie van dochter Mieke. Hoeve-ijs Viola, de voorloper van L’Héritage, was geboren.”

Jarenlang bereidde Monique met veel passie hoeve-ijs op de boerderij. Maar in 2013 waagde het koppel zich opnieuw aan een grote stap. “Eén die ons dagelijks leven zoals we het al meer dan dertig jaar kenden helemaal veranderde”, zeggen de 65-plussers Bernard en Monique. “We zegden het bloeiend landbouwbedrijf met melkkoeien, varkens en akkerbouw vaarwel en namen B&B en Tearoom L’Héritage op de Dorpplaats in Reninge over.” Jarenlang legden Monique en Bernard hun klanten in de watten in de tearoom en de bezoekers aan de B&B figuurlijk onder de wol. En dan maak je af en toe wel eens iets leuks mee. “Zo wilden we op een dag twee nieuwe bieren promoten via een klein bordje op de toog”, herinnert Bernard zich nog. “We hadden Papegaei en daaronder Trois Monts geschreven (de namen van de twee bieren, red.). Maar in de namiddag kwamen mensen vragen of we papegaei’s verkochten van drie maanden.”

Goeste

Maar nu, bijna tien jaar later, sluiten ze de deuren van hun tearoom. “We willen de focus volledig op onze B&B richten en af en toe wat meer genieten”, zegt het horecakoppel. “Op woensdag 20 september is het de laatste dag dat we de klanten met alle plezier op hun wenken bedienen. We zijn bijzonder dankbaar voor de vele bezoekers die kwamen proeven van onze verse pannenkoeken of met plezier hun lippen hebben gezet aan een lekker streekbiertje.” Monique bereidde haar ijs tot 2020 in Reninge. Daarna verhuisde de productie naar Goeste in Poperinge, uitgebaat door zoon Bart Mostaert.

De voorgevel van B&B L’Héritage valt op bij het binnenrijden van Reninge. (gf) © joiM.be

“Tot op vandaag wordt ons vanilleroomijs nog altijd gemaakt volgens hetzelfde familierecept van die eerste ijstaarten, met verse hoevemelk en echte vanillestokken”, zegt Monique trots. “Voor wie wil blijven genieten van lokaal lekkers zoals het ambachtelijke ijs van L’Héritage, is het Goeste Restaurant en Tearoom van onze zoon Bart een absolute aanrader. Wie weet kom je er ons ook nog eens tegen terwijl we zelf genieten van een lekkere coupe of onze buik vullen met al het lekkers dat ze er serveren. Maar helemaal stilzitten zullen we niet doen. We blijven bezig”, klinkt het bij Monique en Bernard. Nu het tearoomgedeelte van L’Héritage binnenkort de deuren sluit, heeft Reninge bijgevolg geen tearoom meer waar de bewoners van het dorp of toeristen even kunnen verpozen bij een lekkere pannenkoek of fris streekbiertje. “We willen onze klanten nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen al die jaren.”