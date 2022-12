Tearoom/bistro Alfa steekt straat over en wordt Alfa 45 in Pittem

Wie in de Tieltstraat passeert, kan er niet naast kijken: tearoom en bistro Alfa is verhuisd naar de overkant van de straat, oogt een stuk moderner en heet nu ‘Alfa 45’. Hiermee ging een droom van zaakvoerders Stephanie en Roderik in vervulling, die met de verhuis het vertrouwde concept in een ander jasje staken.

“Ik heb altijd graag in de horeca gewerkt”, opent Stephanie Crop (47). “Van jongs af aan werkte ik tijdens het weekend in de horeca en, omdat de microbe blijkbaar toch groot was, ben ik na mijn studies tolk nog drie jaar hotelmanagement gaan studeren in Namen, in het Frans dus. Na mijn studies ben ik in de privé gaan werken, maar bijna zes jaar geleden heb ik dan toch de stap gezet en ben ik in het gebouw van de vroegere bioscoop Alfa een tearoom en bistro begonnen onder dezelfde naam als de bioscoop.”

“Het feit dat Roderik beenhouwerij-traiteur gestudeerd had aan Ter Groene Poorte was uiteraard een extra troef, waardoor we samen de zaak konden uitbouwen. Aanvankelijk serveerden we enkel snacks, maar na een goed jaar besloten we de kaart toch uit te breiden met volwaardige gerechten zoals dagschotels, biefstuk-friet, pasta en suggesties. De zaken gingen goed, maar we merkten dat de keuken toch te klein werd en dat we qua indeling een andere weg wilden inslaan.”

Ideale locatie

“We zijn dan beginnen uitkijken naar een mogelijk gebouw om aan te kopen, maar vonden niet direct iets dat voldeed. Tot het gebouw van het voormalige bankkantoor vrijkwam… Dit voldeed volledig aan onze verwachtingen en we zaten in het midden van de Tieltstraat op een ideale locatie. We wilden ook echt kopen, enerzijds omdat we iets van onszelf wilden maar ook omdat we dan volledig onze zin konden doen.”

“Twee jaar geleden hebben we het gebouw gekocht en zijn we beginnen verbouwen”, gaat Roderik Van Maele (47) verder. “Van meet af aan was het de bedoeling alles zelf te doen en dat is ons wonderwel gelukt. Al hebben we wel eens extra raad gevraagd aan een architect. We hebben eerst de appartementen boven gerenoveerd, die nu verhuurd zijn. Daarna hebben we het voormalige bankkantoor onder handen genomen. Met uitzondering van een ontsnappingskluis is alles van de bank verdwenen.”

“Ik kan onze klanten ook gerust stellen, ze zitten hier veilig want het kogelwerend glas in de voorgevel is behouden gebleven”, voegt Stephanie nog lachend toe.

concept behouden

“De zaak is nu echt wel zoals we het allebei voor ogen hadden”, gaat Stephanie verder. “Het interieur is nu veel opener en we hebben bewust voor warme kleuren gekozen, zodat de sfeer ook warmer is. We hebben nu bovendien een keuken die veel ruimer is, wat veel aangenamer werken is. Qua capaciteit kunnen we binnen nagenoeg evenveel mensen zetten als vroeger, maar we hebben nu wel een ruimer terras.”

“Verder blijft het concept zoals de mensen het al jaren kennen. Onze klanten zijn tevreden dus waarom zouden we het roer dan omgooien. We bieden nog steeds lekkere gerechten, uitgebreid met weekend- of seizoensuggesties. De mensen kunnen echter nog steeds bij ons terecht om iets kleins te eten of om iets te drinken. We kozen wel voor een nieuwe naam. Enerzijds hebben we de naambekendheid van ‘Alfa’ willen behouden, maar anderzijds wilden we de nieuwe start benadrukken door er het getal 45, ons huisnummer, aan toe te voegen.” (JG)