Team El Parador by Shamrock klaar voor de kick-off: “Straks zomerbar in de tuin”

Sinds donderdag 6 januari bruist het weer van het leven in het gebouw van El Parador. Eind december knipten Nick Ver Eecke en Stefanie Verhaege er het licht uit. Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck van hotel-restaurant Shamrock, dat op een boogscheut van El Parador is gelegen, namen de uitbating ervan over. “Je kan bij ons terecht voor kamers, de feestzaal en het restaurant, maar we kijken nog het meest uit naar de geplande zomerbar.”

Vorig jaar kocht MC Bouw in de Ruiseledesteenweg het perceel naast El Parador op als locatie voor een nieuw kantoorgebouw. Hun oog viel ook op El Parador, dat bestaat uit een hotel, restaurant en feestzaal. In afwachting van de langetermijnplannen van MC Bouw, namen de uitbaters van hotel-restaurant Shamrock de uitbating over.

“Voor ons worden de hotelkamers van El Parador by Shamrock een budgetoplossing die we graag aan ons aanbod toevoegen”, legt Annelies Vlaemynck uit. “Ze worden aangeboden zonder ontbijt, ideaal voor bijvoorbeeld zakenmensen of families die een kamer zoeken voor een iets langer verblijf.”

Daarnaast gaat het koppel ook verder met de feestzaal en het restaurant. “De feestzaal is echt een mooie aanvulling. We konden al een aantal boekingen verplaatsen van Shamrock naar El Parador, want het was niet altijd eenvoudig om met de zalen in Shamrock te voldoen aan de vraag.

In het restaurant zal je dan weer vooral veel klassiekers op de kaart vinden, denk dan aan kaas- en garnaalkroketten, ribbetjes, vol-au-vent, spaghetti en een mooie dessertkaart met bijvoorbeeld chocolademousse en dame blanche. Van donderdag tot en met zaterdag bieden we onze suggesties aan in een lunchmenu, net zoals dat vroeger was. Reserveren is hiervoor wel verplicht.”

Eigen kinderen werken mee

Annelies en Jochen stelden hun nieuwe team zorgvuldig samen. “Adam Moerman en Meriam Drissi El Moussaoui komen uit Shamrock en zullen conciërge zijn en ook de zaal voor hun rekening nemen. In de keuken zal je Kevin Louncke en Judith Verschaeve terugvinden. Jade Verhalle studeerde net af als hotelmanager.

Gelukkig werd El Parador instapklaar achtergelaten, met ook alle materiaal nog aanwezig

Voor de zaal en de zomerbar staat Vidocque Van Tieghem in, binnenkort aangevuld met onze eigen kinderen Nicolas en Renée Heytens. Zij studeren binnenkort allebei af en lieten ons weten dat ze geïnteresseerd zijn om hun schouders onder het nieuwe concept te zetten”, legt Annelies uit. “Zo hebben we een mooie combinatie van medewerkers uit Shamrock, El Parador en een aantal nieuwkomers van buitenaf.”

Afgelopen week was een drukke week voor het nieuwe team. “Gelukkig werd El Parador instapklaar achtergelaten, met ook alle materiaal nog aanwezig. Het enige wat we aangepast hebben, is het interieur van het restaurant, waar je onder andere nieuwe stoelen en tafeldekking zal terugvinden. De grootste investering wordt straks onze zomerbar. Hier bij het pand van El Parador ligt echt de perfecte tuin om deze lang gekoesterde droom te verwezenlijken.”

(LD)