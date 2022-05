Tea-room Le Savoye in Komen overgenomen

Een wind van vernieuwing blaast over de Sint-Anneplaats want na café Le Centre werd ook tea-room Le Savoye overgenomen. De nieuwe uitbaters willen alvast niet gaan sleutelen aan het traditionele succesrecept.

Een blik, een handtekening en de start van een nieuw hoofdstuk in het leven van Stéphane Mylle (53) en Catherine Grima (47) werd geschreven.

“Mijn moeder woonde vroeger naast Le Savoye dus we kenden de plaats door en door”, lacht het nieuwe horecakoppel. Catherine werkt als boekhoudster en Stephane beheerde een rugbybar, dus de stap richting eigen tearoom was niet zo verwonderlijk.

Signaal van bovenaf

“We droomden al lang om een eigen zaak te runnen maar de ideale gelegenheid bood zich nooit aan. Toen moeder kwam te overlijden bleven we nog steeds onze koffie drinken in Le Savoye, tot we op een dag vernamen dat de plaats over te nemen was. Het leek wel een signaal van bovenaf, dit was het moment waarop we zaten te wachten. We aarzelden niet, plaatsten onze handtekening onderaan de papieren en mochten ons de nieuwe uitbaters van Le Savoye noemen.”

Sprong in het donker

Het werd voor het koppel een sprong in het duister, al stonden ze er niet helemaal alleen voor. “De oude uitbater heeft ons in 2 maanden tijd klaargestoomd, 2 maanden waarin duidelijk werd dat we aan het originele concept echt niet hoefden te sleutelen. We kozen ervoor om 7 dagen op 7 open te zijn, zodat de klanten altijd een vaste stek hebben. Over de middag kunnen mensen hier tafelen met keuze uit een stevige menukaart.”

“‘s Namiddags schakelen we dan over op tearoom met koffie en thee als centrale spelers. Om het geheel draaiende te houden hebben we ook 2 mensen in dienst genomen. We zijn blij, trots zelfs te kunnen zeggen dat het niet alleen om jong talent gaat. Het zijn eveneens mensen die wonen in Komen-Waasten. Die lokale toets is voor iedereen hier erg belangrijk.”