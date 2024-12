Tatsjana (31) opent koffiehuis en broodjeszaak ‘De zoete mulle’: “Een droom die uitkomt, maar ook om voor mama te kunnen zorgen”

In de Rijselstraat in Menen opent Tatsjana Lucas (31) begin volgend jaar haar eigen zaak. Met ‘De zoete mulle’ serveert ze ontbijten, broodjes en koffie met gebak. Een droom, zegt ze, maar ook een manier om voor haar zieke mama te kunnen blijven zorgen. “Zo kan ik iets terugdoen voor haar.”

Een verjaardag, doop of andere heuglijke gebeurtenis? Tatsjana Lucas (31) bakte met plezier een heerlijke taart of ander feestelijk gebak. Eerst voor de familie, dan eens links of rechts bij vrienden of kennissen. “Toen ik voor een feest eens twee tafels vol dessert klaarmaakte, werd me gezegd dat ik daarin moest doordoen”, klinkt het.

Zo begin ze twee jaar terug in bijberoep met ‘De zoete mulle’ waarbij ze online en op bestelling haar smakelijke talent verspreidde. Ze werkte intussen nog als huishoudhulp, tot haar mama Anne ziek viel. “Op haar werk deed ze een hersentrombose, waardoor ze nu halfzijdig verlamd is. Bovendien lijdt ze ook aan afasie”, vertelt ze.

Geen sinecure, dus besloot Tatsjana de zorg voor haar mama op te nemen. “Een bewuste keuze, want ik wou niet dat ze in een rusthuis terechtkwam. Zij heeft altijd goed voor mij en mijn drie kinderen gezorgd, zo kan ik iets terugdoen voor haar.”

Brood

Maar enkel zorgen voor haar mama en thuisblijven? Dat zag de jonge Menense ook niet zitten, dus ging ze op zoek naar een pand waar ze haar kookkunsten kon uitoefenen. Haar oog viel zo op de Rijselstraat 81. “Een ideale locatie vlakbij twee secundaire scholen en vlakbij het ziekenhuis”, vertelt ze. “Daarom dat ik meteen ook de keuze maakte om er ook een broodjeszaak van te maken.”

Broodjes, ontbijten en koffie met gebak, maar ook brood. Daarvoor zal je vanaf 4 januari telkens vanaf 5.30 uur terechtkunnen in ‘De zoete mulle’. Momenteel legt Tatsjana, samen met haar man en helpende handen uit de familie, de laatste hand aan haar zaak. “Het is een droom die uitkomt”, klinkt het. Mijn specialiteiten? “Moeilijk om dat te zeggen, maar mijn broer zegt dat mijn soezen overheerlijk zijn.”

Op woensdag zal het koffiehuis gesloten zijn, maar online kun je altijd bestellingen maken. “Mijn toog zal niet vol liggen met allerhande taarten. Wil je iets speciaals? Dan bestel je best. Zo wil ik ook verspilling tegengaan. Ook wat het brood betreft: ik heb hier enkel de basics liggen. Zo moet ik op het eind van de dag zo weinig mogelijk weggooien.” (JDW)