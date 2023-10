Tatiana en Maarten zijn de nieuwe uitbaters van café De Vierweg in Roeselare: “Maar Stefaan blijft hier wel een plaatsje hebben”

Café De Vierweg, op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Populierstraat in Roeselare, is terug open. Het café was enkele maanden dicht nadat de vorige uitbater, Stefaan Willaert, onverwacht overleed na een ongelukkige val. Tatiana Deswaef en Maarten Bauttens zijn de nieuwe uitbaters. “Maar ook Stefaan blijft hier een plaatsje hebben in het café.”

Amper een dag nadat Stefaan Willaert, uitbater van café De Vierweg, zijn vijftigste verjaardag vierde kwam hij plots te overlijden. De gekende Roeselarenaar overleed na een ongelukkige val. Sinds het voorval was het erg stil rond het volkscafé De Vierweg. Tatiana Deswaef (35) en Maarten Bauttens (37) brachten daar onlangs verandering in. “We werken al veel, maar wilden ook nog iets van onszelf”, aldus Tatiana, die ook aan de slag blijft als industrieel poetser. Maarten werkt in frituur En Route in Ardooie en zal dat ook blijven doen. “Vooral Tatiana is hier nu het vaste gezicht.”

Stefaan niet vergeten

De nieuwe uitbaters willen het werk van Stefaan verder zetten. “De Vierweg blijft een typisch volkscafé waar men kan biljarten of kaarten. We merken dat heel wat klanten van vroeger, zowel van Stefaan als van Rika die hier zolang café hield, terugkeren naar hun vaste plaatsje achter de toog. Maar ook Stefaan wordt hier niet vergeten. Via een vaste klant kregen we een gepersonaliseerd flesje dat werd uitgedeeld tijdens de uitvaartplechtigheid. Het flesje krijgt een plaatsje achter de toog zodat Stefaan er toch nog op die manier bij is.”

“Gecharmeerd door de ligging”

Café De Vierweg is elke dag vanaf 16.30 uur open, enkel op woensdag is het café dicht. “De zondag zijn we reeds vanaf ’s morgens open. We kenden het café eigenlijk niet, maar zijn gecharmeerd door de ligging. We beschikken over een ruime parking en liggen langs een drukke weg. Daarnaast merken we dat ook buurtbewoners blij zijn dat het café terug open is.”

Terwijl in Vlaanderen heel wat volkscafés verdwijnen, heeft Roeselare er nu terug eentje bij. “Wij geloven dat er nog heel wat mensen zijn die graag over de vloer komen in een dergelijke horecazaak.”