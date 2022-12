Tarterie op de Grote Markt van Kortrijk is over te nemen: “Meer tijd met mijn gezin doorbrengen in het weekend”

De koffiebar en artisanale bakkerij Tarterie van Veerle Vergote (43) zoekt een overnemer. “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin in het weekend. Ik ben dan nooit thuis want het zijn topdagen in de zaak. Met corona heb ik ook bespaard op personeel, maar dat kan ik niet blijven volhouden.”

1 juli 2019 opende Veerle Tarterie, negen maanden later zou corona toeslaan. “Het was een intensieve periode. Wat ik hierna zal doen, weet ik nog niet. De eerste uitdaging is om de geschikte persoon te vinden.”

Veerle zoekt iemand die het concept van Tarterie wil behouden met ontbijt, ’s middags quiche en in de namiddag koffie en taart. Tarterie is de enige koffiebar op de Grote Markt sinds Viva Sara Kaffée gestopt is. “Het is een kindvriendelijke zaak met speelhoek waar mensen samenkomen in een gezellige, huiselijke sfeer in combinatie met tal van lekkers zoals mijn artisanale taarten. Daarnaast ligt het op een toplocatie, een plaats van rust in het bruisende centrum van de stad.”

Eventuele samenwerking

Veerle wil met de overnemer een periode samenwerken om de klanten en de werking te leren kennen. “Wie weet blijf ik wel werken in Tarterie als de nieuwe overnemers daarvoor openstaan, maar dat zal dan voornamelijk in de week moeten zijn in functie van mijn dochters. Ik ben hier graag en vind het jammer om afscheid te nemen van mijn klanten. Veel van hen komen speciaal naar hier om bij te praten.”

Tarterie is open op maandag van 7 tot 18 uur, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, en zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur. Je kan de producten van Tarterie ook bestellen en afhalen. Meer informatie op www.tarterie.be.