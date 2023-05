Tanja De Loore opent champagnebar Bulles de Princesse: “Altijd al verzot op champagne”

Honderd verschillende champagnes van 21 producenten. Met zo’n aanbod is Bulles de Princesse in de Ezelstraat in Brugge een bijzonder ambitieuze champagnebar. “Ik ben al mijn hele leven verzot op deze godendrank, dus dit is echt wel een droom die uitkomt”, zegt uitbaatster Tanja De Loore.

Het champagneverhaal van Tanja De Loore begon, alvast op professioneel vlak, tijdens de coronacrisis. Met de steun van haar man, de bekende Brugse fiscalist Philippe Saelens, richtte ze champagnehandel Bulles de Princesse op. “Die naam is er niet toevallig gekomen”, zegt Tania, die opgroeide in het Pajottenland, een tijd in de Vlaamse Ardennen woonde en zich nu al zes jaar Brugse mag noemen. “Ik heb mijn huidige man leren kennen tijdens de opening van de nieuwe bar Muttley’s aan ’t Zand. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij noemde me Princesse en dat doet hij nog steeds, net zoals veel van onze vrienden.”

Voormalig pand café De Vismijn

Tanja werkte in haar vorig leven nog als logistiek manager in een groot bedrijf en verzorgde bij de projecten van haar voormalige echtgenoot, een architect, vaak de interieurinrichting. Nu staat ze dus voor een nieuw avontuur. “Voor de champagnehandel ben ik heel vaak zelf in de champagnestreek aanwezig om contacten te leggen met de champagneboeren. Ik ben gestart met drie boeren waar ik van afnam, maar ik heb al een veel groter netwerk opgebouwd. Hiervoor werkte ik dus van bij ons thuis uit, in Assebroek, maar het was toch mijn wens om over een vaste stek te beschikken die zowel als kantoor, shop en champagnebar kan fungeren. En dat hebben we hier dus gevonden in de Ezelstraat, in het voormalige pand van café De Vismijn.”

Het pand werd zo’n twee jaar geleden al aangekocht. “Ik ben echt trots op de inrichting – die ik grotendeels zelf heb uitgetekend – en noem het graag eclectisch: uiteenlopende stijlen die samen een mooi en warm geheel vormen”, zegt Tanja.

Fraaie ruimte

“De eigenlijke bar is beneden. We bieden hier 100 champagnes van 21 verschillende producenten aan. Daarnaast zijn er een aantal stille witte en rode wijnen die de champagneboeren tevens aanbieden. Boven is er nog een fraaie ruimte voor workshops, privéfeestjes of proefsessies. We zijn steeds geopend op zondag en maandag vanaf 16 uur. Elke laatste zaterdag van de maand doen we een Apero Champagne en elke eerste vrijdag van de maand een Afterwork, met aangepaste muziek en hapjes. Ik ben al mijn hele leven verzot op champagne, dus ja, dit is echt een droom die uitkomt”, besluit Tanja vol enthousiasme.