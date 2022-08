Tanja (48) moest in korte tijd afscheid nemen van haar restaurant én van haar man: “Onze zaak was ons kindje”

Vanavond tapt Tanja Zeekaf in haar bekende zaak Pullman op het stationsplein haar allerlaatste pintjes en dat wordt een extra emotioneel moment: in juli moest de Blankenbergse ook al afscheid nemen van haar man Lieven, die mede-uitbater was van het restaurant. “We hebben de zaak samen opgebouwd.”

Tanja leerde haar man 27 jaar geleden kennen in De Panne. “Hij werkte daar in de horeca, ikzelf liep toen in Blankenberge stage voor de hotelschool. Lieven was tien jaar ouder dan ik, maar het klikte meteen zo goed tussen ons dat we al na zes maanden gingen samenwonen. In 2004 kozen we ervoor om ons eigen horeca-avontuur te beginnen in Blankenberge”, blikt ze terug. De Pullman, gelegen op de hoek van het Koning Leopold III-Plein en de Stationsstraat, werd al snel een gevestigde waarde.

“Bourgondische keuken zonder kapsones, alles huisgemaakt en vooral een ongedwongen, gemoedelijke sfeer: mijn man en ik droegen gastvrijheid hoog in het vaandel, al onze klanten waren hier thuis”, zegt Tanja. Na achttien seizoenen moest het koppel echter een punt zetten achter hun Blankenbergse horecaverhaal: het gebouw is verkocht en wordt binnenkort gesloopt. “Normaal liep de huur eind mei al af, maar we kregen nog een verlenging voor vier maanden. Ondertussen ging het echter ook in sneltempo bergaf met de gezondheid van mijn man. Op 8 mei – moederdag – draaide ik hier de stoof uit, niet beseffende dat het de laatste keer zou zijn”, aldus Tanja.

Normandië

Haar man overleed immers al op 16 juli, na een verblijf van tien weken in het ziekenhuis. “We waren in mei nog een paar dagen in Normandië, waar we ons vaste stekje hadden en samen al jaren naartoe gingen om te herbronnen. Lieven kwam daar altijd tot rust”, klinkt het. Tanja en Lieven waren 27 jaar samen, waarvan zestien jaar getrouwd. “Lieven was de man van mijn leven, maar kinderen hadden we niet. De Pullman was ons kindje”, zegt Tanja.

Het koppel had wel nog toekomstplannen. “Onze ultieme droom was om samen naar Normandië te verhuizen. Jammer genoeg moet ik dat nu alleen doen, maar Lieven blijft voor altijd in mijn hart. Met hem in gedachten, ga ik daar vast ook nog wel een nieuwe uitdaging tegemoet gaan. Ik heb tenslotte nooit een zittend gat gehad”, glimlacht Tanja.

Maar eerst wil ze in Blankenberge nog in schoonheid eindigen. “Vrijdagavond open ik nog een laatste keer de deuren van onze zaak voor een gezellig afscheid met vrienden, familie en klanten. Ter ere van Lieven, want hij hield ook enorm van gezelligheid. Hij was een echte levensgenieter die zwoor bij warme vriendschappen”, aldus Tanja, die voor de gelegenheid ook enkele oude schoolkameraden van haar man optrommelde. “Zij zullen hier vanavond wat muziek spelen en we gaan er samen met onze klanten nog een laatste keer stevig invliegen. Lieven zou dat zelf ook zo gewild hebben”, besluit Tanja.