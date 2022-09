Take-awayrestaurant Burgerlijk uit Deerlijk in top 5 van Best Burger Benelux met hamburger met chocolade

Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt van take-awayrestaurant Burgerlijk in de Commandant Edmond Ameyestraat hebben zich met een hamburger met chocolade geplaatst voor de finale van de wedstrijd Best Burger Benelux.

Niels en Jana runnen al geruime tijd De Ploatse in het centrum van Deerlijk. “Onze hamburgers vielen van in de beginperiode in de smaak”, verduidelijkt Niels. “Ze waren zo populaire dat we beslisten om er een aparte handelszaak aan te wijden. Eind november gingen we in het aanpalende pand met Burgerlijk van start. Burgerlijk staat synoniem voor huisgemaakte premium burgers.”

“Behalve burgers kan je er eigen chicken buckets samenstellen. Als side dish serveren we American potatoes. Bestellen en betalen kan het snelst via onze website www.burgerlijk.com. Je kan het uur van afhaling zelf kiezen, maar we raden aan om enkele minuten op voorhand te komen. Onze burgers en kip smaken immers nog beter als ze net van het vuur komen. Naast afhaal en levering (vanaf 16 euro) is er ook de mogelijkheid om in de zaak zelf te blijven eten.”

“Voor de wedstrijd Best Burger Benelux hebben we een heel bijzondere hamburger samengesteld. Geen bestaande hamburger maar eentje met chocolade waarvoor we bij de samenstelling de hulp kregen van chocolatier Hannes D’heedene uit Deerlijk. Er waren meer dan 100 inzendingen. Nu zijn er nog vijf kandidaten over en wij zijn niet weinig fier dat we er bij zijn. Op dinsdag 11 oktober maken we onze hamburger live in Maastricht en weten we wie de laureaat wordt van de Brest Burger Benelux.”