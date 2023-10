Tai (24) brengt zuiderse sferen in restaurant ‘t Sud in Veurne: “Ik wil mijn eigen stempel drukken”

Nadat ze de voorbije jaren al heel wat horeca-ervaring opdeed in andere zaken, is Tai Ligneel (24) nu klaar voor de grote sprong: haar eigen restaurant in Veurne. In ’t Sud brengt ze de Italiaanse keuken, bijgestaan door haar vriend. En da’s geen Italiaan, maar … een Australiër.

Op haar 24ste heeft Tai Ligneel al behoorlijk wat horeca-ervaring. Die is haar zelfs met de paplepel ingegeven. “Ik ben opgegroeid in restaurant De Vette Os, dat eerst door mijn grootouders en nu al jarenlang door mijn mama en pluspapa gerund word. Ik volgde humane wetenschappen, maar na mijn middelbare studies voelde ik toch die horecakriebels opborrelen. Daarom trok ik toen alsnog naar Hotelschool Ter Duinen, voor een eenjarige opleiding in volwassenenonderwijs”, vertelt ze.

Australië

Ook als jobstudent leerde Tai al de kneepjes van het vak. “Van de afwas bij Eethuis ’t Blekkertje tot de zaal bij Mama Thai: ik heb het allemaal gedaan. Na mijn opleiding Kok en Kelner kon ik uiteindelijk bij topchef Willem Hiele aan de slag in de keuken. Daar moest ik echter stoppen door ernstige hartproblemen”, vervolgt ze.

Na enkele maanden platte rust, vertrok Tai op haar negentiende alleen naar Australië, om er drie maanden lang rond te reizen en te werken. “Die planning liep wat uit, waarna corona uitbrak en ik zo uiteindelijk maar liefst 4,5 jaar aan de andere kant van de wereld verbleef. Sinds begin augustus ben ik terug in het land om mijn horecadroom waar te maken, samen met mijn Australische vriend, Jordan. Al moet hij eerst de taal nog wat leren”, beseft ze.

Kleurrijke Mariabeelden

De twintigers zullen een restaurant runnen op slechts enkele tientallen meters van De Vette Os. Dat dopen ze ’t Sud, verwijzend naar de Zuidstraat en de Italiaanse keuken. “Kort nadat we over onze plannen vertelden tegen mijn ouders, verrasten zij ons enigszins door ons via WhatsApp te laten ontwaken met een foto van de sleutel van dit pand. Dat hadden zij dus snel achter onze rug geregeld, waarna alles plots in een stroomversnelling terechtkwam”, lacht Tai.

“Mama en ik hebben heel wat kringloopwinkels afgeschuimd”

“Dit was voorheen een Italiaans restaurant en dat houden we zo. De keuken was immers al volledig ingericht, met bijvoorbeeld een pizza-oven en pastakoker. Het interieur hebben we wel helemaal naar onze hand gezet. Zo hebben mama en ik heel wat kringloopwinkels afgeschuimd, op zoek naar oud meubilair om dit dan een nieuw leven te geven. Zo hebben we heel wat kruisbeelden opgehangen en kregen tientallen Mariabeelden een kleurrijke lik verf, of overschilderde ik schilderijen met Italiaanse spreuken. Zo halen we dus die zuiderse, rooms-katholieke sferen in huis”, toont Tai ons de vele gezellige hoekjes in de zaak.

Zwarte pasta

Nadat zij zich dus al volop uitleefde om het zitgedeelte met vijftig couverts aan te kleden, gaat Tai nu in de open keuken aan de slag. De zaal wordt na verloop van tijd het werkterrein van Jordan, terwijl mama Nathalie daar in het begin wat zal bijspringen. “Als nachtrestaurant streven wij dezelfde, gemoedelijke aanpak na zoals in De Vette Os. Toch willen we hier vooral ons eigen ding doen. De Italiaanse keuken is heel toegankelijk, maar ook in mijn gerechten wil ik dus mijn eigen stempel drukken”, geeft Tai aan.

“De ‘pasta alle vongole’ bereid ik bijvoorbeeld met zwarte tagliatella met inktvisinkt. De desserttopper is Nocciola, hazelnootgelato met een crumble van gekarameliseerde hazelnoot. Qua drank bieden we onder meer Italiaanse spritzen aan. Afgelopen maandag was er al een try-out voor vrienden en familie, die heel goed verlopen is. We staan te popelen om er vanaf dit weekend effectief in te vliegen!”