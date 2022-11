’t Wit Kasteel en Zavala pakken vanaf dit weekend uit met White Castle Winter

Naast ’t Wit Kasteel van Do Boulaert en Jeroen Ferket vind je vanaf vrijdag een winterse après-skibar ‘White Castle Winter’ in Kortrijk. Na het succesvolle zomerse White Castle Festival slaan ze opnieuw de handen in elkaar met Zavala Creative Branding Studio van Laurins Dursin en Franne Norman.

“We willen boerenleute, maar op een deftige manier. De mensen moeten het gevoel hebben dat ze op skireis zijn”, vertelt Laurins. Nu vrijdag om 16u wordt de winterhut feestelijk geopend met dj’s in kerstpak, animatie en een zelfgemaakte aprés-ski hit ‘In Het Wit Kasteel’ van Discobar Zavala als meezinger.

“We gaan voor veel ambiance en de typische après-skisfeer dus mogen sommige elementen niet ontbreken zoals een tournée générale-bel, schnapps, Sint Hubertus bier en knuppelshots waarbij de barman met een knuppel op je helm slaat per shotje”, gaat Laurins verder. “En vergeet de “Emmer des Doods niet”, vult Franne met een glimlach aan. “60 shots in een emmer met droogijs onder muzikale begeleiding van The Imperial March van Star Wars. Het is een assortiment van Jägermeister, Flügel en Boswandeling.” Het duo wil ook elk weekend iets speciaals doen – zoals een live saxofonist, thema-avonden en acties – zodat geen enkele avond er hetzelfde uitziet. “We willen het interactief houden en niet gewoon een bar zijn met winterdecoratie. Zo zal je bijvoorbeeld via een QR-code foto’s of bekentenissen kunnen insturen van de avond die dan de volgende keer op het scherm getoond worden”, vertelt Laurins.

Naast de après-ski winterhut kan je terecht in de orangerie van ’t Wit Kasteel om te genieten van typische gerechten zoals raclette, tartiflette, ajuinsoep of een stoofpotje, maar ook lichtere snacks zoals croques en panini’s. De voetballiefhebbers zullen ook de WK-wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm kunnen volgen. De maximumcapaciteit van de winterhut is 250 personen volgens het principe “vol is vol”, de inkom is gratis.

White Castle Winter is open op WK-dagen en op vrijdag en zaterdag van 16u tot 22u met afterparty in de loungebar tot ’s nachts. White Castle Winter blijft zeker drie maanden open. Meer informatie op www.whitecastle.be.