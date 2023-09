‘t Werftje gaat na onteigening voor zeesluis op zoek naar nieuwe locatie: “Ons verhaal is niet afgelopen”

In 2025 wordt het legendarische Zeebrugse café annex visrestaurant ‘t Werftje honderdtwintig jaar oud, maar dat zal gevierd moeten worden op een nieuwe locatie. “Ons huidige pand moet plaats ruimen voor de bouw van de grote nieuwe zeesluis en is onteigend. Maar ‘t Werftje blijft bestaan. We zijn hard op zoek naar een nieuwe locatie”, zegt uitbater Eli Vandersnickt.

Het bekende visrestaurant ‘t Werftje aan de Werfkaai staat voor een kruispunt in zijn geschiedenis. De zaak opende in 1905 als eenvoudig visserscafeetje en was jarenlang bijzonder populair in Zeebrugge. Generaties streekgenoten genoten in het eenvoudige, maar oh zo charmante kroegje van een pintje of een dampende kom vissoep. En later ook van een bordje garnaalkroketjes met een boterham.

Garnaalkroketten

De zaak maakte een grondige evolutie door, toen de ouders van huidig zaakvoerder Eli Vandersnickt ‘t Werftje overnamen. Ze hadden eerder jarenlang het bekende Zeebrugse Café Zonder Naam uitgebaat en ook een viswinkeltje gerund. Mee onder impuls van de toen nog erg jonge Eli, die de hotelschool volgde, een opleiding tot sommelier genoot en onder meer een tijdje in De Karmeliet actief was, werd de zaak zo’n negen jaar geleden grondig verbouwd en uitgebreid.

120 jaar oud

Er werd nog meer ingezet op het serveren van verzorgde en kraakverse visbereidingen. Met groot succes, want de zaak trok een nieuw en ook jonger publiek aan dat kwam genieten van verse kreeft, oesters, verse vis… en uiteraard de vermaarde garnaalkroketten. Die werden door de gevreesde chef Luc Bellings in Het Laatste Nieuws met een 10/10 beloond bij een van zijn proefrondes aan de kust. “Maar we hebben er altijd over gewaakt de ouderwetse charme van de zaak te behouden door veel originele interieurelementen die verwijzen naar het vissersleven te behouden”, zei Eli in eerdere interviews. “De gewone man die een pintje komt drinken en daarbij misschien iets kleins eet, blijft bij ons altijd welkom.”

In 2025 wordt ‘t Werftje dus precies honderdtwintig jaar oud. Of dat met een groot feest gepaard zal gaan, valt nog te betwijfelen. Zoals bekend was en is er in Zeebrugge immers nogal wat zenuwachtigheid en ongenoegen rond de komst van een grote nieuwe zeesluis die de huidige en sterk verouderde Visartsluis moet vervangen. Al een pak woningen en handelszaken werden intussen onteigend door de Vlaamse overheid die het gigantische infrastructuurproject realiseert. Ook ‘t Werftje is onteigend.

"We willen hoe dan ook in Zeebrugge blijven"

“We waren er ons al lang van bewust dat de kans reëel was dat ook wij met ‘t Werftje in de zone van de sluis, of toch zeker in de werfzone, zouden vallen”, vertelt Eli. “Er is al sprake van een nieuwe zeesluis van toen mijn vader nog een jong gastje was. Maar de voorbije jaren werd het steeds concreter. Enkele maanden geleden hebben we dan een brief gekregen van de overheid en zijn de besprekingen voor de onteigening aangevat.”

Tapasbar

“We kunnen dus niet blijven op de huidige locatie en daar hebben we ons bij neergelegd. Met onze familie hebben we er eerlijk gezegd ook nooit aan gedacht om te procederen tegen deze werken en ons met hand en tand te verzetten tegen een onteigening. Dat zou toch maar negatieve energie zijn, want je kan zoiets niet winnen en we willen ook niet tegen de vooruitgang zijn. We beseffen wel dat de nieuwe zeesluis van groot belang is. Maar natuurlijk is het geen evidente situatie en het bezorgt ons heel wat kopzorgen.”

Eli en zijn familie zijn ondertussen op zoek naar een oplossing die het voortbestaan van ‘t Werftje moet garanderen. “We zoeken geschikte panden in de buurt, ver genoeg uiteraard van de bouwzone voor de sluis, om ‘t Werftje verder te zetten. Dat is geen evidente oefening, want als we dan toch moeten verhuizen, willen we wel een toplocatie vinden. En die moet voor alle duidelijkheid in Zeebrugge liggen, want hier liggen de roots van ‘t Werftje en van mijn familie. Gelukkig kan onze aperitief- en tapasbar ONA by ‘t Werftje in de Tijdokstraat wel blijven op de huidige locatie. Ook onze productie van garnaalkroketten en binnenkort ook van volledige visbereidingen voor de retail loopt bijzonder goed. Wees gerust, het verhaal van t Werftje is nog niet afgelopen!”

