’t Verdiep draait op volle toeren

Op 12 februari vorig jaar openden Jolien Duyck (34) en Bram van Bossuyt (38) ’t Verdiep, de horecazaak op de Vrijetijdscampus in Houthulst, die toen al een tijd leeg stond. Jolien zet in de keuken haar beste beentje voor terwijl Bram de bar en zaal voor zijn rekening neemt, intussen een samenwerking die loopt als een goed geoliede machine. “We zijn heel tevreden. We zijn ook de klanten heel dankbaar voor de positieve feedback die ze ons geven”, vertelt Jolien. Ook Bram voelt zicht dankbaar. “Dat de mensen ons aanvaarden en erkennen als Houthulstenaars, daar ben ik blij om. In het begin hadden we veel nieuwsgierigen maar nu kunnen we wel bogen op een vast klantenbesand.”

“We verzorgden al heel veel recepties, communies, familiefeesten, babyborrels, rouwmaaltijden, bedrijfsevenementen en nog heel wat meer, die opgefleurd waren met mijn creaties, mijn smaak en waar zovelen van genoten. We hebben ook intussen heel wat mensen leren kennen. We werken met dagverse producten, ook de frietjes en de sauzen zijn altijd vers, daar staan we op.”, aldus Jolien. “Dat we dit kunnen doen en graag doen zelfs met vijf kinderen hebben we te danken aan ons fantastisch team, dat onmisbaar is”, verzekert ze. “Nu is het tijd om 1 jaar ’t Verdiep te vieren en dat doen we op 29 maart met een diner dansant. Op het menu: zowel bij voorgerecht als hoofdgerecht keuze uit drie gerechten van dagelijkse kost tot meer culinair.”

DJ Cocktail zorgt voor de muziek en ambiance. (ACK)

Een plaats reserveren kan via tverdiep@outlook.com.