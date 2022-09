’t Pubtje in De Haan viert ‘fin de saison’ met vaste gast Koen Crucke

David Pieters organiseert met ’t Pubtje in De Haan weer zijn jaarlijkse fin de saison-party op woensdagavond 7 september. Om 20 uur is er een optreden van Koen Crucke met special guest. “Wat er te vieren valt? Dat De Haan weer van ons is, tiens!”

Het is een veelgehoorde zucht van verlichting bij kustbewoners, begin september: ‘oef, ’t is weer aan ons!’ “We hebben ze nodig natuurlijk, de toeristen. We leven ervan. Maar veel mensen zijn toch blij wanneer in september de rust weer terugkeert”, zegt David Pieters van ’t Pubtje.

Al sinds jaar en dag organiseert hij daarom een fin de saison party voor zijn klanten. “Meestal op een woensdagavond, omdat dan ook het horecapersoneel erbij kan zijn. Dinsdag en woensdag zijn in De Haan de vaste sluitingsdagen”, klinkt het.

Pop-repertoire

Wie er woensdagavond ook weer bij zal zijn is Koen Crucke, mét special guest. “Hij is hier vaste klant, en de mensen horen hem graag zingen. Koen beschikt ook over een breed repertoire voor zo’n avond. Zijn ‘pop-repertoire’ noemt hij dat”, glimlacht David, die zoals de traditie het wil weer trakteert op frietjes en frikandel.

300 aanwezigen

“Ik reken op driehonderd aanwezigen. Het is fijn om al mijn vaste klanten na een drukke zomer nog eens gezellig samen te brengen voor een leuke avond. We komen samen en we vieren dat De Haan weer van ons is”, klinkt het enthousiast.