’t Peerdeken in Meulebeke zoekt nieuwe uitbaters na afscheid virginie: “Warme momenten beleefd”

Het zijn harde tijden voor de horeca. Door de steeds veranderende coronamaatregelen is er nog moeilijk houvast te vinden. Zo loopt eind december het huurcontract af met Virginie Danneels, de huidige uitbaatster van café ’t Peerdeken. Na negen jaar gaat ze op zoek naar een nieuwe uitdaging.

’t Peerdeken, gelegen aan het kruispunt van de Tieltstraat met de Marialoopsteenweg en Nijverheidsstraat, is één van die typische Meulebeekse cafés die de geschiedenis overleeft. Het café stond al vermeld op de landkaarten van 1665. Het gaf meteen ook zijn naam aan het kruispunt waar het zich bevond. Op de kaart van Vander Maelen (1850) staat ’t Peerdeken, samen met de Grooten Peerenboom, de Kleynen Peerenboom en de Nieuwe Steenweg aangeduid als ‘cabarets’ in Meulebeke.

Toen in 1903 Albert Libeert een mechanische lijnwaadweverij oprichtte waar 250 mensen aan de slag waren, betekende dit voor de cafés in de buurt een waar geschenk. De Tieltstraat telde op dat ogenblik een 20-tal herbergen gelegen tussen de Plettinckplaats en de grens met Tielt.

In de 20ste eeuw werd ’t Peerdeken vooral uitgebaat door André Heyndrickx en Irene Dublon. Irene zag er het levenslicht in 1928 op de plek waar nu de aardappelkelder staat. Ze heeft heel haar leven het café opengehouden, ook nog toen er in 1977 een nieuw café gebouwd werd. Na de dood van Irene zorgden dochter Nadine en schoonzoon Filip ervoor dat ’t Peerdeken tijdens de weekends en op maandagavond open was. ’t Peerdeken kwam daarna in handen van Bert Maes.

In november 2005 verscheen dan Rita De Costere ten tonele en meteen werd de herberg één van de drukst bezochte kroegen van Meulebeke.

Avonduren

Toen Rita in 2012 voor een politieke carrière koos, kreeg ’t Peerdeken Virginie Danneels (42) als nieuwe uitbaatster. Virginie kende eveneens het klappen van de horecazweep. Ze volgde les aan de hotelschool in Spermalie. “Vanaf mijn 16de was ik al in de weer in feestzaal Venique bij Jacques en Christa in Marialoop. Daar heb ik het metier geleerd. In Tielt runde ik enkele jaren De Gouden Pluim tot ik in 2012 de kans kreeg om hier in Meulebeke ’t Peerdeken over te nemen.”

“Ik voelde me meteen opgenomen in een spontane volksgemeenschap. Maar mijn besluit staat vast… ik zoek nu een nieuwe uitdaging, eveneens met mensen om me heen, maar met minder avonduren. Die vielen me zwaar. Langs deze weg wil ik al mijn klanten danken die in de loop van de voorbije 9 jaren hier voor onvergetelijke warme momenten hebben gezorgd.”