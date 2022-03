’t Mozarthuys in Pollinkhove opent na ruim twee jaar opnieuw de deuren

’t Mozarthuys in Pollinkhove opent op vrijdag 4 maart opnieuw de deuren. Caroline Gheysens (43) en Hans Degroote (46) blazen de horecazaak na meer dan twee jaar nieuw leven in.

Toen ‘t Mozarthuys in november 2019 definitief de deuren sloot, verdween meteen ook de laatste horecazaak uit het centrum van Pollinkhove. De vele wandelaars, fietsers, toevallige passanten en inwoners konden nergens meer terecht voor een koffie, pannenkoek of snack. Maar Caroline Gheysens en Hans Degroote uit Pollinkhove brengen daar nu opnieuw verandering is.

“Het idee om iets rond toerisme op te starten, speelde al een tijdje”, zegt Caroline. “Toen we vernamen dat Gilbert (de vorige uitbater, red.) zijn zaak zou verkopen, zijn we gaan informeren. Na lang wikken en wegen, hebben we uiteindelijk de sprong gewaagd.”

Jeugdzorg

De horecazaak onder de kerktoren van Pollinkhove heeft iets unieks. In oktober startten de nieuwe eigenaars met de opknapwerken. Beetje bij beetje veranderde ‘t Mozarthuys opnieuw in een pareltje. “Zo legden we een nieuw terras aan en een nieuwe tuin, kwam er een nieuwe vloer in de veranda en in de eetruimte en ook de verwarming werd vervangen”, overloopt Hans. “We herschilderden ook de volledige benedenverdieping en de keuken werd omgebouwd voor professioneel gebruik. Er is ook een aparte wasruimte bijgekomen. En we vernieuwden enkele ramen en de voordeur.”

Caroline werkt momenteel als administratief medewerker in een voorziening in de jeugdzorg. “Een boeiende organisatie, waar er elke dag wel wat te beleven valt”, zegt ze. “Ik voer er administratieve taken uit, doe de boekhouding en wat fundraising. Ik werk er ondertussen tien jaar. Maar het ondernemersbloed zit in mijn familie. Mijn ouders waren zelfstandig en hebben dag en nacht gewerkt. De zin om te koken en je door gasten te laten omringen, komt wellicht van mijn oma. Zij genoot ervan om voor grote groepen op zondag eten klaar te maken en samen feest te vieren aan tafel.”

Knowhow in horeca

Onervaren is Caroline niet op horecavlak. “Ik heb af en toe wat bijgeklust in de horeca”, zegt ze. “De voorbije maanden werkte ik in een tea-room. Ervaring is een must. Het doorlopen van alle facetten zoals afwas, keuken, zaalbediening en administratie is belangrijk als je een horecazaak wil uitbaten. We hebben ook het geluk dat we kunnen terugvallen op de knowhow van enkele ervaren mensen in de horeca. Het eerste jaar zal wellicht een leerjaar worden, zoals voor iedereen die in het ondernemerschap stapt. Maar ik neem de uitdaging met beide handen aan. We zien wel wat er op ons afkomt.”

In ‘t Mozarthuys zullen de klanten ongedwongen kunnen tafelen in een ontspannen sfeer. “De focus zal liggen op kwaliteit met veel aandacht voor streekgebonden producten”, zegt Caroline. “Lekkere klassiekers worden geserveerd in een familiale gezellige sfeer. Tussen 14.30 en 17.30 uur, op zondag vanaf 15 uur, zal je kunnen smullen van onze heerlijke zoete lekkernijen en pannenkoeken. In de zomer kunnen de mensen plaatsnemen op ons gezellig terras. Zak je na het werk graag even af met wat vrienden om een aperitiefje te drinken en wat bij te praten, dit kan ook bij ons al dan niet met wat hapjes of een tapasplank. Iedereen is van harte welkom.”

Kok en bakker

En de opvolging lijkt ook al verzekerd. “Onze jongste zoon Arthur wil kok worden en onze tweede zoon Jef bakker”, lacht Caroline.

De vorige uitbaters Gilbert Masschelein en Christine Raes zijn blij dat ‘t Mozarthuis opnieuw de deuren opent. “Wij baatten de zaak zeven jaar uit”, zegt Gilbert. “We zijn blij dat de zaak wordt voortgezet en wensen onze opvolgers Caroline en Hans het allerbeste toe. Door die lange coronaperiode zijn we er helaas niet in geslaagd om een laatste tap te geven voor onze trouwe klanten, die we heel dankbaar zijn. Maar we zullen dat proberen in de mate van het mogelijke nog op een andere manier op te lossen.”

’t Mozarthuys is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 22 uur. De keuken is telkens open van 12 tot 21 uur.