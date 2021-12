’t Lusterke in Wervik telt 1.200 kerstballen, uitbater Antony Verschaeve steunt goed doel met kerstballenactie

Op het terras van café ‘t Lusterke in de Molenstraat in Wervik hangen momenteel zo’n 1.200 kerstballen. Uitbater Antony Verschaeve lanceerde eerder in KW een oproep om zoveel mogelijk kerstballen te verzamelen. “Ondertussen kan iedereen gokken hoeveel kerstballen er hangen. De opbrengst gaat naar een goed doel.”

“Aanvankelijk had ik zo’n 650 kerstballen, maar na mijn oproep kwamen er altijd maar bij. Op een zaterdagmorgen kreeg ik er nog eens 200 en gingen we ondertussen voor duizend kerstballen. En er kwamen er nog bij. Iemand gaf me zelfs geld om kerstballen aan te kopen”, zegt Antony.

Zijn terras is ondertussen een echte blikvanger. “Voor het tweede jaar op rij schenkt de stad aan de handelaars en horeca gratis een kerstboom. Ik tekende hiervoor in en mocht mijn kerstboom gaan afhalen. Vorig jaar tijdens de lockdown hingen er vinylplaten in mijn kerstboom. Van klant Wim Van de Cappelle mag ik netten lenen en we hangen die kerstballen daar aan. Het gaat om sterke en stevige netten die voor de veiligheid aan stellingen hangen.”

“Ik vind het prachtig en heb me al enorm geamuseerd. Al ga ik wel vloeken wanneer ik het allemaal moet afbreken. (lacht) Er was sommige dagen al flink wat wind, maar gelukkig zijn er maar een paar kerstballen stuk. Ik kreeg ook glazen kerstballen en die hangen aan de onderkant waar er minder wind is.”

De uitgeweken Wervikaan Ollivier Lefevre woont nu in de buurt van San Francisco en is een jeugdvriend van cafébaas Antony. Hij stuurde een unieke zending kerstballen en nog andere attributen op. Opmerkelijk: aan de kerstboom zelf hangt er geen enkele kerstbal, maar wel allerlei attributen die te maken hebben met kerstmis.

Nieuwe plannen

En ondertussen maakt de cafébaas al plannen voor het nieuwe jaar. “Ik wil gaan voor duizendmaal spaghetti in de stadszaal Oosthove, tijdens verschillende shifts op vrijdagavond, zaterdag en zondag”, klinkt het. “Dat zou ik willen organiseren, in samenwerking met enkele jeugdbewegingen.”

Het opvallend initiatief koppelt de cafébaas ook aan een wedstrijd. “Op woensdagnamiddag 5 en donderdag 6 januari ga ik samen met mijn twee dochters en hopelijk ook nog de hulp van anderen alle kerstballen verwijderen”, klinkt het. “We gaan ze dan ook tellen. Er hangen er nu zeker 1.200, maar door de weersomstandigheden kunnen er natuurlijk nog sneuvelen. Iedereen kan voor 50 cent een gokje wagen hoeveel kerstballen er precies hangen. Voor de winnaar hebben we een naturaprijs. Ik ben nog aan het nadenken aan welk goed doel ik de opbrengst ga schenken.”

Veronique Deman van de kaasspeciaalzaak Epoisses op de Steenakker kreeg ook een kerstboom van de stad en pakte uit met een wedstrijd. In de kerstboom hangen kaasdoosjes en de vraag is hoeveel dat er wel zijn. Iedereen kon een briefje binnenbrengen met het aantal kaasdoosjes, naam en adres en telefoonnummer. Uit de correcte antwoorden werden er vier klanten beloond met een stuk kaas Oud Brugge.

Kerstboom gestolen

Aan kapsalon Quinto in de Vlamingenstraat werd op een donderdagavond de kerstboom gestolen. De twee daders werden opgemerkt in de Leiestraat.

De stad gaf dus kerstbomen weg en gaat op zoek naar de meest fonkelende etalage en handelszaak op het grondgebied. Iedereen kan tot eind december stemmen voor de mooiste kerstversiering bij de handelaars en maakt zo kans op één van de vijf Wervikse Kadobonnen van 25 euro. De drie handelszaken met de meeste stemmen winnen 100 euro voor een advertentie in een publicatie naar keuze.

De wedstrijd nodigt alvast uit tot een gezonde winterwandeling in een feeërieke sfeer.

(EDB)