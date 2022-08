’t Kanon heropent op 21 augustus met nieuwe uitbater

Anton Sioen is de nieuwe uitbater van studentencafé ’t Kanon aan de Doorniksesteenweg. Hij volgt Laurens Moyaert op, die het café 8 jaar uitbaatte. ‘t Kanon heropent op 21 augustus. “We doen dat met een gratis vat”, is de nieuwe uitbater al enthousiast.

Café ’t Kanon is al sinds mensenheugenis een begrip in Kortrijk en omstreken en vooral gekend en bekend als hét studentencafé van de stad. Het in 1905 gebouwde café was tot 1994 bekend als ‘In het oud kanon’. Waar het café ooit een veehandel en duivenlokaal was, is het al tientallen jaren de pleisterplaats en tweede thuis voor duizenden studenten.

Studentenclubs blijven

“Het café is zeer centraal gelegen tussen Hogeschool Vives en de universiteit Kulak op ’t Hoge en Hogeschool Howest in het centrum van de stad. Op dit traject liggen ook middelbare scholen”, weet afscheidnemend uitbater Laurens Moyaert (31), die het café 8 jaar runde. “Ik zal me vooral de vele en laat uitgelopen feestnachten herinneren, voor, achter en ook op de toog (lacht). Zeker op dinsdag en donderdag, in de avond en ‘s nachts. Het doet me plezier dat de drie vaste studentenclubs Moeder en Vader Kanon, Den Ipsoc van Sociaal Agogisch Werk in Vives en Centaura van Howest hun lokaal hier blijven houden. Dat zal Anton plezier doen. Het was een schitterende en legendarische tijd die ik niet zal vergeten: ik heb een zeer goed gevoel daarbij en bedank iedereen, de passanten, studenten én mijn crew. Maar ik zoek nu een andere horizon op. Ik studeerde af als boekhouder en zou graag in een boekhoudkantoor werken.”

Klant wordt baas

Vanaf 21 augustus is Anton Sioen (21) de nieuwe uitbater van ‘t Kanon. “We doen de opening met een gratis vat”, lacht Anton, die een opleiding ITC toegepaste informatica geniet aan Vives Kortrijk. Anton is afkomstig uit Dadizele en in zijn vrije tijd is hij leider bij jeugdbeweging Flapuit Slypskapelle. Anton komt niet onbeslagen op het ijs als uitbater. “Ik ken het reilen en zeilen van studenten en hun clubs: ik ben zelf nog student (lacht). Ik sta dus dicht bij hun leefwereld en ben hier ook 4 jaar klant geweest, voor, achter en op de toog (lacht). Ik zal dat maar een keer in mijn leven meemaken als ‘baas’. Veel ga ik niet veranderen, wat goed is, blijft. Misschien zal ik later iets veranderen, maar dat zal langzaam gebeuren. Alle tips en acties van de studenten voor goede feestjes zijn welkom, ik ben een en al een luisterend oor naar hun wensen en verzuchtingen. Een ding is zeker: er zal op dinsdag en donderdag laat gefeest worden en ik zal mee feesten (lacht).” Een leuk detail: de mascotte Betsy, een levensgroot beeld, blijft in ‘t Kanon. De opening op 21 augustus start om 20 uur.