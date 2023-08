‘t Hof van Spiere viert tienjarig bestaan: “Deze streek is hier wat ondergewaardeerd”

Luc Pollet en Hilde Planckaert vieren de tiende verjaardag van ’t Hof van Spiere. Door de jaren heen bouwden ze een hoeve om tot een B&B die nu vier sterren heeft. Je kunt er heerlijk overnachten en evenementen organiseren.

Uitbaters Luc Pollet (65) en Hilde Planckaert (64) openden hun viersterrenzaak in 2013. Daarvoor had het echtpaar 29 jaar in Frankrijk gewoond, in de Limousin, waar Luc actief was als dierenarts. In 2011 was het tijd om het roer om te gooien en keerden de twee West-Vlamingen terug. ” Ik liet mijn dierenartsenpraktijk voor wat hij was en liet die over aan andere dierenartsen”, vertelt Luc. “We kochten deze hoeve, maar niet met de bedoeling om te ‘boeren’. Ik wou wel de prachtige Limousinkoe, waarvan er nu een twintigtal in een aanpalende weide staan.”

Familiekamers

“De vele verbouwingen, die stelselmatig gebeurden, resulteren nu tien jaar later in vier zalen met verschillende capaciteiten voor het organiseren van diverse evenementen van tien tot honderd mensen, en zeven familiekamers waarin alles bijeen 25 gasten kunnen overnachten. Ook mensen met kleine kinderen vinden hier dus hun gading. We concentreren ons vooral op het B&B-verhaal, met of zonder ontbijt. Een extra troef is dat we ook een kamer hebben voor mensen met beperkte mobiliteit. Alles is aangepast – en de kamer is nog eens goedkoper ook.”

Het adembenemende uitzicht vanuit ’t Hof van Spiere doet liefhebbers van rust en ongerepte natuur watertanden. Maar liefst zeven kerktorens, uit evenveel omliggende dorpjes, zijn zichtbaar.

Ondergewaardeerd

“Ons cliënteel bestaat vooral uit Belgen”, gaat Hilde verder. “Maar ook Nederlanders op doorreis, en Fransen als er in de omgeving iets te doen is. Voor het toerisme is er hier minder interesse. De streek is een beetje ondergewaardeerd, het is precies een stukje niemandsland. Er is nochtans genoeg te beleven. Er zijn uitstekende restaurants in de buurt, met op een boogscheut sterrenrestaurant L’Envie in Sint-Denijs. Ook de vele fiets- en wandelroutes langs het Spierekanaal, die tot in Roubaix reiken. De Mortagneroute, een bewegwijzerde wandelroute van 12,7 kilometer die vertrekt in Spiere-Helkijn en verschillende knooppunten heeft, is een aanrader.”

“Voor grote wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn we altijd volgeboekt. We krijgen hier dan ook wel eens Japanners, Chinezen, Tsjechen of Finnen over de vloer. Meestal voor één nacht, maar hier kun je uit vier arrangementen kiezen. De eerste: één overnachting met ontbijt voor twee personen in een suite, met huur van twee elektrische Flyer-fietsen en een flesje cava. De tweede: twee overnachtingen met ontbijt voor vier personen in een suite. De derde: twee overnachtingen met ontbijt voor twee personen in een suite, met huur van twee elektrische Flyer-fietsen. En de vierde: twee overnachtingen met ontbijt voor drie personen in een suite.”

Privacy

“We zorgen ook voor een heerlijk vers ontbijt. Het brood is nog warm, er zijn zelfgebakken brownies en amandelkoekjes en zelfgemaakte confituur. Er is koffie van Viva Sara en een assortiment kazen, waaronder heerlijke uit Frankrijk. Hesp en salami worden vers afgesneden en het eitje wordt vers gebakken. Er is ook een verwenontbijt met champagne verkrijgbaar. We willen privacy voor onze bezoekers, dus ontbijten we niet bij hen.”

“Onze kamers zijn genoemd naar bloemen: de korenbloem, klaproos, boterbloem, akkerwinde, sleutelbloem, meiklok en madelief. Onze zalen heten De Schuur, Paardenstal, Melkstal en Koestal. Die zalen zijn te boeken samen met de aanpalende verblijven. Het is ook mogelijk om kleine evenementen te organiseren, zoals een ontbijt, koffienamiddag of wandelstop…”

“De meeste reserveringen – tot zeventig procent – krijgen we binnen via www.booking.com. Maar je kunt ook boeken via www.thofvanspiere.be. Op die site kun je je keuze nog uitgebreider aangeven.”

’t Hof van Spiere, Kraaibos 1, 8587 Spiere, 0495 70 97 80 en 0468 12 17 70, info@thofvanspiere.be