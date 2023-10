Sven en Saskia zoeken overnemer voor hun danscafé Mojo: “Late uren beginnen door te wegen”

Elf jaar geleden openden Sven Lagae (49) en Saskia Lein (45) danscafé Mojo in de Sint-Alfonsusstraat in Roeselare. Daar komt binnenkort een einde aan, want het koppel is op zoek naar een overnemer. “De lange nachten en vroege ochtenden beginnen door te wegen”, klinkt het bij het koppel, dat wel benadrukt dat er geen haast zit achter de overname.

In 2012 openden Sven en Saskia danscafé Mojo in het centrum van Roeselare. Hun oog viel er op een pand dat toen al een tijd leegstond in de Sint-Alfonsusstraat. Het sein voor het koppel om samen voor een avontuur te gaan. Voor Sven was het wel een sprong in het onbekende. “Mijn vrouw had ervoor nog als gerante gewerkt in een bistro, maar ik had totaal nog geen horeca-ervaring. Ik had zelfs nog nooit een pint getapt. We begonnen vooral met heel veel zin aan dit avontuur. Dat heeft ons uiteindelijk wel gebracht tot waar we nu zijn.”

Overname

In elf jaar tijd is het populaire danscafé Mojo dan ook uitgegroeid tot meer dan een vaste waarde in de stad. Met onder andere als hoogtepunt de verkiezing tot beste café van Roeselare in 2017. Ondanks al het succes hebben Sven en Saskia toch besloten om het nachtleven vaarwel te zeggen en hun café te laten overnemen. “Het lijkt misschien een drastische beslissing, maar we zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Het idee speelde al een tijdje in ons hoofd”, gaat Sven verder. “Vroeger hadden we altijd gezegd om dit tien jaar te doen, maar door corona is dat dan wat opgeschoven. Maar in die periode hebben we ook wel het andere leven leren kennen. Zo waren we ’s avonds en tijdens het weekend thuis en dat beviel ons wel.”

Saskia haalt dan weer nog een andere reden aan. “We worden er ook geen jaartje jonger op, helaas. Het is een leuke en sociale job, maar de zware kant ervan begint bij ons allebei wat door te wegen. Het zijn lange nachten en telkens ook weer vroege ochtenden. Die late uren beginnen wel wat door te wegen en de recuperatie ervan loopt ook al wat stroever. Het is tijd aan de jeugd om het over te nemen, denken we dan.”

“Door corona het andere leven leren kennen. Dat beviel ons wel”

Momenteel verandert er wel nog niks voor Sven en Saskia. “Wij doen nu gewoon verder zoals we bezig zijn en we zien dan wel wanneer we een overnemer vinden. We hebben ook totaal geen haast. De reden dat we het nieuws nu al bekendmaken, is omdat we wel van het besef zijn dat zo’n overname niet in 1-2-3 gaat. Net daarom zijn we ook nog niet bezig met onze toekomst. Wat we hierna zullen doen, zijn zorgen voor na de overname”, klinkt het bij Sven, die ook benadrukt dat er meer dan alleen café over te nemen is. “Het gaat inderdaad om het totaalplaatje, want wij wonen boven de zaak. Wie het café dus wil overnemen, kan hier ook perfect boven komen wonen. Dat hebben wij altijd een pluspunt gevonden.”

Eén ding is zeker. Van zodra het koppel de deuren voor het laatst achter zich zal toetrekken, zullen ze er met een zeer tevreden gevoel op terugkijken. “We hebben zeker geen spijt van ons parcours. Voor ons heeft dit altijd gevoeld als werken en niet werken. Je bent constant onder mensen die je kent. Natuurlijk is werken tot in de vroege uren lastig, maar als je dan ziet dat je zaak vol zit of je hoort dat de mensen tevreden zijn dan geeft dit enorm veel voldoening. We zullen het dus zeker en vast missen, maar ook na de overname zullen we hier met plezier nog eens langskomen”, besluit Saskia. (MB)