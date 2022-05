Sushi Planet Izegem opent opnieuw en dit keer definitief de deuren

Met Sushi Planet heeft Izegem er een nieuwe unieke zaak bij. Je kunt er Japanse specialiteiten krijgen, maar ook voor wie geen sushi lust is er een uitgebreid aanbod. “Alles wordt hier super vers en ter plaatse bereid.”

Het had wat meer voeten in de aarde dan verwacht. Sushi Planet opende eerder al de deuren, maar omdat er nog iets fout was gelopen met de bestemmingswijzing van de vergunning, moest de zaak na enkele dagen weer dicht. “Maar dat is nu allemaal opgelost”, zegt zaakvoerster Rajina Miya (32). “Ik ben van Nepalese afkomst, mijn ouders zijn hier komen wonen en ik ben in Gent opgegroeid. Ook mijn man is van Nepalese origine, samen hebben we twee kindjes, een zoontje van negen maanden en onze dochter is drie jaar en mag dus al naar school. Ik heb zelf bij B-post gewerkt en mijn man als sushichef in verschillende zaken. Maar het was al van kinds af mijn droom om een eigen zaak te hebben. En na hard werken konden we die in Ronse realiseren. We hebben daar ons Japans restaurant Miso Sushi.”

Maar Rajina droomde ook van uitbreiden. “Ik was toevallig eens door Izegem gepasseerd toen ik een keuken kwam kopen. Hier was nog geen sushi-aanbod, dus dit leek me de ideale locatie. Maar omdat ik toen zwanger was van mijn eerste kindje, hebben we dat nog wat uitgesteld. Ondertussen hebben we al twee kindjes, maar realiseerden we hier ook in Izegem onze uitbreiding. Het was overigens mijn broer die op dit pand op de Grote Markt was gestoten. Hier huisde vroeger een Orange-winkel, maar het stond al een tijdje leeg.”

“We hebben wel heel wat werk in de veranderingen moeten stoppen. Er moest uiteraard een keuken in, maar ook een sanitaire ruimte. De inrichting heb ik zelf op mij genomen.”

Straks hopen we op ons terras ook nog 16 zitplaatsen te creëren

In Sushi Planet kunnen er 30 mensen zitten. “Maar je kunt hier ook komen afhalen. Maar we blijven een restaurant, dus de nadruk ligt op het ter plaatse consumeren. Ook onze terrasvergunning is aangevraagd, straks hopen we ook buiten nog minstens een 16-tal personen een plaatsje te kunnen bieden.”

Een kleine maand geleden was Sushi Planet dus ook enkele dagen open. “En we kregen hier meteen goede kritieken. Heel wat mensen kwamen hier iets afhalen en aten het dan op op de terrassen van de cafés waar we hier op uitkijken. En sommigen kwamen meerdere keren terug. Sinds dinsdag 17 mei zijn we nu definitief gestart. We zijn elke dag open van 12 tot 14 uur en van 17 tot 22 uur. Momenteel hebben we er nog geen, maar wellicht kiezen we later voor de maandag als sluitingsdag. Samen met een team van in totaal vijf mensen zijn we hier paraat om dagelijks klaar te staan voor de klanten.”

Dubbel naamgebruik

Een blik op de menukaart toont uiteraard heel wat sushi-bereidingen. “Maar we hebben heel wat Japanse specialiteiten, serveren ook Thaise curry’s, grill, poke bowls, … Rijstgerechten zijn natuurlijk onze specialiteit, maar iedereen – ja ook vegetariërs – vindt hier zeker iets naar hun smaak.”

De goedlachse Rajina voelt zich ook goed onthaald in Izegem. “De mensen zijn erg vriendelijk, de eerste reacties waren goed. We zijn nu definitief gestart. Onze naam Sushi Planet klonk origineel, maar plots bleek dat er in het Gentse quasi tegelijk een zaak met dezelfde naam was gestart. Maar we sturen klanten naar elkaar door, als iemand zich bij de verkeerde meldt.”