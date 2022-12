Surprice uit Houthulst maakt naast kerstbuches nu ook kerstpizza’s voor eindejaarsperiode

De ijsjeszaak Surprice uit Houthulst daagt deze eindejaarsperiode hun klanten uit om eens een kerstpizza te proberen in plaats van de traditionele kerstbuche. “De pizza bestaat uit een bodem van biscuit en ambachtelijk ijs met daar bovenop wat saus en een vanille parfait. De klanten kunnen de pizza thuis ook nog decoreren met alles wat ze maar willen”, zegt zaakvoerder Christof Thorrez.

Surprice uit Houthulst lanceert voor dit eindejaar een ijspizza naast de traditionele kerstbuche. “We proberen het uitzicht van een klassieke pizza na te maken. De bodem bestaat uit een biscuit en ambachtelijk ijs. Daarop komt er een saus van rode vruchten, zoals de bolognesesaus met een vanille parfait als mozzarella. We hebben ook nog een andere variatie gemaakt van een bladerdeeg en appels”, legt zaakvoerder Christof Thorrez uit.

“We willen onze klanten, die de kerststronk wat beu gezien zijn iets nieuws aanbieden”

Op die manier wil Surprice opnieuw klanten naar hun webshop lokken. “We hebben ook al eens het klassieke ijslammetje voor de communies een nieuwe en modernere look gegeven met suikerpasta en dat viel toen erg in de smaak. Daarom zijn we nu opnieuw op zoek gegaan naar een nieuw concept. Veel mensen zweren bij de klassieke kerststronk en dat is goed, want die is zeer lekker, maar nu is het eens een ander concept.”

Eigen toppings

De ijspizza is ook iets goedkoper dan de traditionele stronk. “We proberen het simpel te houden en laten wat decoratie achterwegen”, gaat Christof verder. “Zo kunnen de klanten ook zelf kiezen met welke toppings ze hun pizza willen pimpen. Ze kunnen er bijvoorbeeld vers fruit op leggen, want dat doen wij niet bij zo’n grote bestellingen. De pizza is ook een iets lichter dessert. Want na een groot feestmaal kan die laatste gang er vaak net te veel aan zijn. De mensen, die hem al zijn komen proeven bij ons zijn alleszins erg enthousiast.”

December drukste maand

Voor Christof en zijn werknemers is het nu de drukste periode. “De zomer lijkt voor een ijsjeszaak de zwaarste periode, maar dat is erg afhankelijk van het weer. Met de eindejaarsperiode zijn we vanaf november druk in de weer om alles goed voor te bereiden. We moeten duizenden ijstaarten kunnen maken op een erg korte tijd.”

“Met de stijgende prijzen was het wat stressen, maar de bestellingen lopen vlot binnen”

“In oktober had ik wel nog wat stress voor de bestellingen. Met de stijgende prijzen is het voor iedereen een moeilijkere periode, maar de bestellingen lopen nu toch vlot binnen. Vorig jaar was het voor ons erg goed, omdat met corona de meeste mensen gewoon thuis vierden. En ook dit jaar ziet het er opnieuw goed uit. Misschien gaan de mensen nu iets minder weg, waardoor ze meer uitgeven aan een lekker dessert. Dit weekend hebben we nog een degustatieweekend in onze vestiging in Houthulst, waarbij mensen achter de schermen kunnen kijken hoe we de ijspizza en stronken maken”, besluit Thorrez.