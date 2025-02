Supportersclub Tadej Pogacar vindt nieuw lokaal in café De Macote in Wervik

Omdat hun clublokaal sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein is gesloten wegens ziekte van de uitbater, moest de supportersclub van wereldkampioen en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar op zoek naar een nieuw onderkomen. Café De Macote in de Stationsstraat is het nieuw clublokaal van de Pogiboys. “Er is hier veel plaats, ruime parking en het café draait goed”, zegt voorzitter en stichter Jeroen Mahieu.

“We zaten samen in spoedvergadering. We waren welkom in de Biking Bar in Ieper en ook café ’t Zwijntje in Geluwe was een optie. We wilden perse in Wervik blijven, er was daar niet veel twijfel over. We zijn heel tevreden met de kans die we krijgen van Johan Devrekere, de uitbater van De Macote. We grepen ze met beide handen. Er is bovendien een beamer aanwezig om de koersen op groot scherm te volgen.”

Al 300 leden

Tadej Pogacar won twee jaar geleden de Ronde van Vlaanderen en Vlaanderens Mooiste staat weer op zijn programma. “Die overwinning zorgde voor een fantastisch gevoel”, zegt Jeroen. “Ons idool bezorgde ons een heel speciale dag toen. Nu start hij in de trui van wereldkampioen. Dat kan niet beter. We gaan met een supportersbus naar de start in Brugge en rijden dan naar de Kwaremont”, zegt Jeroen. “Deelname kost twintig euro.”

“We gaan ook weer enkele dagen naar de Tour de France. Dat de eerste ritten niet ver van hier zijn is een voordeel. We gaan naar de start in Rijsel en volgen de ritten naar Boulogne sur Mer en naar Duinkerke. Hij start ook in Gent-Wevelgem en zal daar zeker willen winnen als een complimentje voor zijn supportersclub.”

De Pogiboys tellen tegen de 300 leden en dat aantal blijft groeien. Ze zijn ook sponsor Vloeren Delporte heel dankbaar. Alle fans van de Sloveen dromen alvast van de komst van Tadej Pogacar naar hun clublokaal. Wat nog niet lukte. “We gaan er alles aan doen dat het dit voorjaar lukt”, klinkt. “Met de klassiekers is hij een week in Vlaanderen.”