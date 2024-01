Sunlight Café opent de deuren in Komen-Waasten

De Wervikstraat in Komen-Waasten is een nieuwe publiekstrekker rijker. Sunlight Café opende er zopas de deuren, tot groot plezier van de buurtbewoners. Zij zagen immers nagenoeg alle cafés in de drukke straat verdwijnen. Dankzij Thomas Vrancken (33) en Marie-Antoinette Gabriele (49) komt daar nu verandering in.

Van het Franse zuidoosten naar de centrumstraten van Komen-Waasten. Het verhaal van Thomas en Marie-Antoinette kan bijna gaan dienen als marketingstunt voor de grensgemeente. “We waren al langer op zoek naar een nieuwe uitdaging maar konden die in Grenoble, onze geboorteplaats, niet langer vinden. We hebben hier in de streek familie wonen en kwamen hier dan ook regelmatig op bezoek waarop de bal aan het rollen is gegaan.”

Thomas en Marie-Antoinette kwamen per toeval voorbij het pand waar hun café nu is en raakten geprikkeld. “Het was hier vroeger een kaaswinkel maar die was al een eindje dicht. We keken elkaar aan en wisten meteen dat we hier wilden blijven. We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we verlekkerd zijn op de Belgische mentaliteit en vooral de verankering van de cafés in jullie sociale leven. Dit pand had potentieel en enkele dagen later kochten we het aan. We begonnen met de verbouwingen, want om van een kaaswinkel een café te maken was er toch wel wat werk, en zagen zo ons project tot stand komen.”

Thema-avonden

Los van de toog en de biljarttafel die een prominente plaats kregen, wil het koppel vooral gaan inzetten op beleving. “Sunlight Café moet echt een plaats worden die de naam waardig is: een plek waar de zon altijd schijnt. Zo hebben we ondertussen al een planning opgesteld voor het organiseren van thema-avonden en gaan we ook verschillende evenementen organiseren. Via enkele klanten vernamen we dat er nogal wat mensen alleenstaand zijn, dus hebben we er meteen iets leuks mee gedaan. Binnenkort zal ons café dan ook de allereerste Speed Dating avond van Komen-Waasten gaan organiseren. Binnen enkele seconden moet je zien te bepalen of de klik met iemand er is of niet, terwijl je een goed glas drinkt natuurlijk.”