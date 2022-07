Summer@skybar, zomerbar op 40 meter hoogte, opende deze middag… de liftdeuren

Izegem kan uitpakken met een van de meest exclusieve zomerbars deze zomer. Filip Deroo en Wouter Tack (FW Invest) zetten hun schouders onder een uniek concept waar je kan genieten op grote hoogte. “Het prachtige uitzicht doet watertanden”, is het duo zelf nog altijd onder de indruk van de skyline die je te zien krijgt.

Je moet de tiende verdieping kiezen als je de lift neemt naar Summer@Skybar in de Skylinetoren langs de E403. Eens op het terras heb je een verbluffend zicht op de skyline van Oekene en Rumbeke. Maar aan de andere zijde van het gebouw kijk je dan weer uit over Izegem. Op het terras staan zeteltjes en hoge tafels opgesteld, binnen heb je een ‘loungy gevoel’.

Thema-avonden op zaterdag

De zomerbar en dus de skylinetoren is gratis toegankelijk. Alleen al voor het zicht, zou je eens binnenwippen. Vrijdag om 11 uur gingen de liftdeuren open voor het grote publiek en meteen mocht men er al wat volk verwelkomen. “Dit weekend zien we als openingsweekend, maar daarna gaan we op zaterdagavond werken met thema-avonden. Dan zullen we onze ‘Club’ inrichten in de ruimte waar normaal seminaries plaatsvinden. Voor die momenten moet je wel reserveren en een toegangsprijs betalen (15 euro). Op Facebook zullen we al die evenementen aankondigen en je kunt daar ook je plaatsje reserveren.”

De zomerbar blijft de twee maanden open. Op woensdag specifiek voor bedrijven. Op donderdag van 15 tot 01 uur, op vrijdag van 11 tot 01 uur, op zaterdag van 17 tot 01 uur en op zondag van 11 tot 23 uur.