Summer@Skybar is een gloednieuwe en exclusieve zomerbar op 40 meter hoogte in de Skyline-toren in Izegem

Filip Deroo en Wouter Tack wilden een zomerbar uitbaten die anders is dan de vele andere. “Wij wilden niet in een wei gaan staan, maar kwamen tot een overeenkomst met Skyline waar we hier nu twee maanden lang op 40 meter hoogte de meeste unieke zomerbar van de provincie zullen runnen. Zo steken we er letterlijk en figuurlijk wat bovenuit.”

Filip Deroo (Diksmuide) – die je misschien ook kan kennen als eventmanager van de Jaarbeurs in Roeselare – en Wouter Tack (Bavikhove) runnen samen FW Invest. “Vorig jaar zijn we al eens bij verschillende zomerbars gaan kijken. Wij wilden er ook eentje uitbaten, maar dan net dat tikkeltje anders. We gingen hier in gesprek met de mensen van Skyline en kwamen tot een overeenkomst om hier twee maanden lang op de tiende verdieping de Skybar en Sky Theatre in te nemen. Uniek is het zeker, vanop het terras kun je kilometers ver kijken.”

We wilden er wat bovenuit steken en dat doen we nu letterlijk en figuurlijk

Het Skylinegebouw torent op naast de E403 en de Rijksweg. “Iedereen kent dit gebouw, maar weinig mensen zijn hier al binnen geweest. Nu kan dat dus wel. Het is ook goed bereikbaar via snelweg en Rijksweg en centraal gelegen. We hebben hier parkeergelegenheid in overvloed en problemen met de buren kunnen we hier niet hebben. Die zijn er immers niet.”

Aandacht voor bedrijven

Of het moeten onderburen zijn, maar dat zijn vooral bedrijven en daar mikt het duo ook op. “Onze zomerbar staat open voor iedereen, maar we werken ook formules op maat uit voor iedereen die dat wenst. Als een bedrijf het personeel eens extra wil verwennen en hier de congé wil komen inzetten, dan kan dat hier perfect. Het is zelfs zo dat wij het hele gebouw kunnen laten oplichten in het kleur van het logo van het bedrijf dat de Skybar wil afhuren.”

Wouter Tack en Filip Deroo loven het fantastische uitzicht vanop het terras. © Frank Meurisse

De woensdag wordt in dat licht al specifiek voor bedrijven gereserveerd, donderdag is de bar open van 15 tot 01 uur, op vrijdag zwaaien de deuren ook al open om 11 uur. “Hier ook specifiek voor bedrijven die iets willen doen voor hun personeel of klanten.” Op zaterdag opent Summer@Skybar om 17 uur en gaan de liften dicht om 01 uur, op zondag kun van je van 11 tot 23 uur op grote hoogte genieten.”

Filip en Wouter benadrukken dat de zomerbar open staat voor iedereen. “De bar zal verschillende gedeeltes hebben. Het deel waar normaal seminaries kunnen doorgaan, zullen we inrichten als Club. Op zaterdagavond nodigen we dan ook een gerenommeerde dj uit en kun je hier ook eens goed uit de bol gaan. De Club zal afgescheiden zijn van het loungegedeelte, waar een relaxte sfeer zal hangen. In totaal hebben we binnen zowat 500 vierkante meter ter beschikking, maar ook ons terras van om en bij de 80 vierkante meter is een enorme troef. Daar zal ook andere muziek spelen als binnen.”

In de Skybar zul je uiteraard kunnen genieten van eten en drinken. “We serveren de betere dranken, ook erg verzorgde cocktails. We zullen ook tapasplanken aanbieden, we mikken daarbij vooral ook op streekproducten. We zitten hier overigens in de vallei van de voeding, ver moeten we het dus niet zoeken.”

In het oog springen

En op die vallei zul je vanuit de Skybar een prachtig zicht hebben. Vanop het terras kijk je uit over Roeselare, aan de andere kant van het gebouw over Izegem. “De hele zomer lang zul je er ook niet naast kunnen kijken dat wij hier actief zijn, ons logo zal van ver te zien zijn.”

Helpende handen zijn nog welkom. “Er moet hier gewerkt worden natuurlijk, maar we willen dat met onze mensen in een opperbeste sfeer doen. Kandidaten mogen zich nog melden.”

Filip en Wouter kijken ook al verder dan dit jaar. “We doen hier een serieuze investering, maar daarom zijn we ook ondernemers. We willen iets doen. Met name hier de hotspot van de zomer van 2022 maken. En we hebben ook al afspraken gemaakt voor volgend jaar. Als het van ons afhangt, blijft het niet bij een editie.”